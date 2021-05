Fredagens TV-sport, time for time

10.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen Internazionali d’Italia (grus, 2 mill. euro) for menn i Roma: Reilly Opelka, USA slo Federico Delbonis, Argentina i dagens første kvartfinale. (Eurosport N)

12.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen Internazionali d’Italia for menn i Roma: Andre kvartfinale går mellom Rafael Nadal, Spania og Alexander Zverev, Tyskland. (Eurosport N)

13.00: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour, 7. etappe (flat – 181 km): Notaresco – Termoli. Tobias Foss (Jumbo-Visma) er eneste nordmann i feltet og henger brukbart med. Igår kom han inn som nummer 15, 40 sekunder bak vinneren Gino Mäder fra Sveits. I sammendraget leder italieneren Attila Valter, mens Tobias Foss er nummer 18. Han er ett minutt og 53 sekunder bak. (Eurosport 1)

14.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen Internazionali d’Italia for menn i Roma: Tredje kvartfinale er et nytt toppoppgjør. Verdensener Novak Djokovic, Serbia møter Stefanos Tsitsipas fra Hellas. (Eurosport N)

14.10: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen før Frankrikes Grand Prix. (Vsport 3)

15.00: Golf, British Masters på Europatouren for menn. Tredje spilledag fra The Belfry i Sutton Coldfield, England. Ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

16.00: Sykling, etapperittet Ungarn Rundt 3. etappe (141,9 km – kupert/flatt): Veszprém – Tata. Det norske Uno-X-laget stiller med fem ryttere i dette rittet. På gårsdagens flate etappe kom ingen av nordmennene fram i spurten, der det også var to stygge velt i feltet. Kristoffer Halvorsen var med inn i sluttfasen, men punkterte med to kilometer igjen. Det var andre dag på rad han ble rammet av punktering, så han har tapt nesten tre minutter til teten sammenlagt. Belgieren Jordi Meeus vant i går og leder. (TV 2 Sport 2)

19.00: Tennis, ATP Masters 1000-turneringen Internazionali d’Italia for menn i Roma: Siste kvartfinale går mellom Lorenzo Sonego fra Italia og russeren Andrej Rublev. (Eurosport N)

19.00: Motorsport, Indycar Series. Trening før lørdagens GRM Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway. (Vsport 3)

19.00: Fotball, FAs ungdomscup for U18-lag, semifinale: Aston Villa – West Bromwich Albion. To naboklubber med sterk rivalisering også på juniornivå slåss om finalebillett. (Vsport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 36. runde: Newcastle United – Manchester City fra St. James’ Park. City kunne feire ligagullet da byrival Manchester United stilte med B-lag og tapte for Leicester tirsdag. Det var det tredje ligamesterskapet under manager Pep Guardiola og også sesongens andre tittel, etter som City slo Tottenham i ligacupfinalen for snart tre uker siden. Newcastle har også gjort sin sesongjobb og sikret ny kontrakt, så kampen betyr ikke all verden. Men det kan vel hende at Newcastle og midtbanespilleren Joe Willock gjerne vil ha skalpen til årets ligamestere før sesongen er over? Willock kom på lån fra Arsenal i vinter og har nå scoret i hver eneste av de siste fire kampene han har spilt. (TV 2 Sport Premium)

22.00: Golf, Byron Nelson Championship (8,1 mill. dollar), på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra TPC Craig Ranch i McKinney, Texas. Viktor Hovland står over denne turneringen, mens Kristoffer Ventura fortsetter å jobbe knallhardt for å få lov å spille en hel helg. Det avgjøres i dag. På første spilledag i går trøblet Ventura lenge, men en helt vanvittig avslutning med fem strake birdier og en eagle til slutt brakte ham til minus seks og en delt 19.-plass. Det er bare tre slag bak teten. I dag starter Ventura runden sammen med amerikanerne Ryan Brehm og Shane Pearce klokka 15.51 norsk tid. (Eurosport 1)

22.30: Motorsport, Indycar Series. Kvalifisering før lørdagens GRM Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway. (Vsport 3)

01.10: Baseball, USAs Major League: Boston Red Sox – Los Angeles Angels fra Fenway Park. (Vsport +)

02.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs fra Bell MTS Place. (Vsport 1)