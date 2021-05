Travtips Jarlsberg og Forus torsdag

Brenner til og vinner?

Hvilken lekker hest han er Brenne Odin (V5-3), som kommer til start på Jarlsberg i ettermiddag. Treåringen fra det velkjente oppdrettet på Hvaler bærer evner som overgår svært mange i sin aldersgruppe. Dessuten åpnet Brenne Odin på beste sett ved å vinne i debuten for et par uker siden. Ser man på oppgaven som venter er den absolutt innafor. Vi tør anbefale et forslag til bankerspill.





V5 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 15.55)

1. avd: VICKY WAITING (1) – GOLDEN VICI (7).

2. avd: TYRI LEO (4) – VOJE VILJAR (10) – Haugestad Mildt Sagt (3) – Voje Linn (7).

3. avd: BRENNE ODIN (3). Reserve: Hassel Oliver (2).

4. avd: DRIVBEST (9) – SOGNS BASSE (10) – ELITE ODIN (5).

5. avd: VARENNE HANGOVER (9) – LEGEND ACT (8) – Logical Ocean (2) – Fairtrader (3).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 60 kroner.

Stort V5-forslag: 288 kroner.





Pausehest fortsatt best?

Banen i Stavanger tar over stafettpinnen med V65-runde når Jarlsberg-løpene vel er i mål på Kristi Himmelfartsdag. Vi velger å legge vårt bankerspill på den Pål Buer-trente seiersmaskinen Rainman O. (V65-3). Den fireårige vallaken fra Sandnes har startet sju ganger og ennå ikke tapt. Nå kommer han ut etter par måneders pause, men vi regner med at det har gjort ham godt og satser på at klassen og vinnerinstinktet gir ny triumf. Vi ble rett nok imponert av den jevngamle hoppa Song Of Eline, som holdt oppvisning for Rune Wiig under V75-stevnet i Bergen 1. mai. Men det var et rent hoppeløp og vi tror hun får litt for mye å bite over her.





V65 FORUS (innleveringsfrist kl. 18.45)

1. avd: DOUBLE TROUBLE E.P. (3) – I AM THE TIGER (5).

2. avd: JON SNOW (9) – GRAND PRINCESS (2).

3. avd: RAINMAN O. (2). Reserve: Song Of Eline (3).

4. avd: KLEPPE JESPER (1) – TORJE (6) – Kolnes Brage (4) – Stjernebjørn (10) – Nordli Lyn (9).

5. avd: Alle 12 hestene. Tipslinje: THAI CERCEI (9) – PHOTO CREATION (6) – QUINTANA O. (12). Outs: LUCKY STRONGMAN (1).

6. avd: GRUDE ELLING (10) – KRINGELAND ENOK (4).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 64 kroner.

Stort V65-forslag: 480 kroner.





Dagens Dobbel – FORUS

(innleveringsfrist kl. 20.10)

Et virkelig vrient Dagens Dobbel-veddemål står for tur under torsdagens kveldsstevne i Stavanger. Spesielt den første avdelingen ser åpen ut. Vi sjanser med et lite forslag basert på fire rekker.

Systemforslag 100 kroner:

DD-1: Photo Creation (6) – Thai Cercei (9).

DD-2: Kringeland Enok (4) – Grude Elling (10).

(fire kombinasjoner à 25 kroner)

Vurdert av Even Elvenes