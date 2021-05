Torsdagens TV-sport, time for time

10.00: Tennis, Internazionali d’Italia (grus) i Roma (til 16/5): ATP Masters 1000 menn og WTA 1000 kvinner. 3. runde. (Eurosport N)

12.33: Sykling, Giro d’Italia, verdenstouren (18 av 33): 5. etappe (flat), 177 km Modena – Cattolica. Vår mann i feltet, Tobias Foss, ligger nå på 28. plass, 2 minutter og 42 sekunder bak ledende Alessandro De Marchi fra Italia. (Eurosport 1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (33. runde): PSV Eindhoven – PEC Zwolle. (Vsport1)

14.30: Golf, British Masters (1,85 mill. pund), europatour menn i Sutton Coldfield, England. Andre dag. (Viasat Golf)

16.00: Sykling, Ungarn rundt menn (med det norske UNO-X laget): 2. etappe, 182,6 km Balatonfüred – Nagykanizsa. (TV2 Sport2)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, kvartfinale 1. kamp: Aalborg – SG Flensburg-Handewitt. (Vsport2)

19.00: Ishockey, landskamp menn i Rødovre: Danmark – Norge. De siste kampene har vært en opptur for Norge i VM-oppkjøringen. Laget slo Danmark onsdag. VM starter i Latvia i neste uke. (TV2 Sport2)

19.00: Fotball, engelsk Premier League menn, fra 19. runde: Aston Villa – Everton fra Villa Park. (TV2 Sport Premium)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 36. runde: Valladolid – Villarreal. (Strive TV)

19.05: Baseball, USAs Major League: Washington Nationals – Philadelphia Phillies. (Vsport+)

19.15: Tennis, Internazionali d’Italia (grus) i Roma (til 16/5): ATP Masters 1000 menn og WTA 1000 kvinner. 3. runde. (Eurosport N)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 2. runde: Rosenborg – Viking fra Lerkendal. Åge Hareide var tilfreds med ett poeng fra Oslo i åpningen, mens Viking begeistret sitt publikum med 3-1 over Brann. Begge lag er tippet i toppen. (Eurosport N)

20.45: Fotball, tysk cup menn, finale i Berlin: RB Leipzig – Borussia Dortmund. Da lagene møttes i serien nylig var verken Alexander Sørloth eller Erling Braut Haaland på banen. Sistnevnte trente med laget tirsdag og onsdag og er i troppen. På Olympiastadion i Berlin skal cupmesteren kåres. (Vsport1)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, kvartfinale 1. kamp: Nantes (Frankrike) – Veszprém (Ungarn). (Vsport2)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, fra 34. runde: Manchester United – Liverpool fra Old Trafford. Får vi avviklet denne nå? Og hvilket lag stiller et slitens United med nå? Liverpool fikk et nytt lite håp om å nå fjerdeplassen etter at Chelsea tapte 0-1 for Arsenal onsdag kveld. (TV2 Sport Premium)

22.00: Golf, Byron Nelson Championship (8,1 mill. dollar), PGA-turnering menn i McKinney, Texas. Første spilledag med blant andre Kristoffer Ventura. Viktor Hovland har valgt å ta en hvilehelg. (Eurosport 1)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 36. runde: Granada – Real Madrid. Real Madrid må vinne for å holde følge i den dramatiske avslutningen i La Liga. Etter at Atletico Madrid vant sin kamp onsdag kveld, er real fem poeng bak hovedstadsrivalen. (Strive TV)

02.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Minnesota Wild. Siste kamp i grunnspillet. Lagene møttes for ett døgn siden og da vant Blues 4-0. (Vsport1)

03.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Vancouver Canucks. (Vsport2)