Tufte tatt ut til sitt sjette OL. Kan få vaksine fra IOC

Tufte debuterte i OL i Sydney i dobbeltsculler i 2000 (sølv med Fredrik Bekken), siden tok han gull i singlesculler i Aten 2004 og Beijing 2008 og deltok også i London i 2012 og tok bronse i dobeltsculler med Kjetil Borch i Rio de Janeiro i 2016.

Nå sitter han i en dobbeltfirer sammen med Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig.

[ Karanteneregler kan stoppe OL-håp ]

Håndballandslagene for kvinner og menn er blant dem som har fått grønt lys av toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– De kandidatene vi tar ut i dag, er kandidater som er veldig klare og som ønsker tidlig uttak, sa han under et mediemøte onsdag.

De 22 enkeltutøverne som er tatt ut til Japan-tur, består blant annet av roere og seilere. Opplagte uttak i eksempelvis friidrett kommer senere.

- Vi har to nye uttak, 15. juni og 3. juli. Håndball har prosesser på gang og avventer når de endelige troppene blir tatt ut, sa Marit Breivik, ansvarlig for sommeridrettene i Olympiatoppen.

Richard André Ordemann sikret seg nylig OL-plass i taekwondo og kan gjøre seg klar for avreise, mens i triatlon er Kristian Blummenfelt og Gustav Iden tatt ut.

Mange utøvere sliter med karanteneregler, noe som begrenser deres deltakelse internasjonalt.

Kan få vaksine fra IOC

Øvrebø bekreftet onsdag at Olympiatoppen jobber med å sørge for at norske OL-utøvere får koronavaksine gjennom IOC.

– Vi har kommet et steg videre og har fått klarsignal fra Helse- og omsorgsdepartementet om at vi kan jobbe med initiativet til IOC om leveranse fra Pfizer, sa toppidrettssjefen.

– Dette begynner å rulle ganske snart, og vi er spent på hvor fort vi kommer i gang med det, fortsatte han.

Norske toppidrettsutøvere er ikke prioritert gjennom det nasjonale vaksine-programmet.

FAKTA

De første norske utøverne til sommer-OL i Tokyo fra 23. juli til 8. august ble presentert onsdag:

Håndball:

Landslaget kvinner og menn.

Roing:

Singlesculler: Kjetil Borch (Horten).

Lettvekt dobbeltsculler: Kristoffer Brun (Bergen), Are Strandli (Stavanger).

Dobbeltfirer: Olaf Tufte (Horten), Martin Helseth (Aalesund), Erik Solbakken (Moss) og Oscar Stabe Helvig (NSR).

Seiling:

Laser Radial: Line Flem Høst (KNS).

Laser: Hermann Tomasgaard (KSN).

Nacra 17: Nicholas Fadler Martinsen (KNS) og Martine Steller Mortensen (KNS)

49er FX: Helene Næss (Tønsberg) og Marie Rønningen (Tønsberg).

Finnjolle: Anders Pedersen (Drøbaksund).

Svømming:

Henrik Christiansen (Lambertseter).

Sykling – bane:

Anita Yvonne Stenberg (Hero).

Taekwondo:

Richard André Ordemann (Tøyen).

Triatlon:

Kristian Blummenfelt (TIF Viking) og Gustav Iden (Åsane).

Neste uttak er planlagt 15. juni og siste uttak 3. juli.

Også første uttak til Paralympics ble tatt ut:

Bordtennis:

Aida Husic Dahlen (Randesund), Tommy Urhaug (Stord)

Roing:

Birgit Skarstein (Christiania).