Travtips Bjerke og Solvalla onsdag

FERRARI B.R. GJØR COMEBACK

Unghestkanonen Ferrari B.R. (V5-5) er blitt åtte år. Hingsten tilbrakte løpshøsten i fjor i Frankrike med blandet suksess, men tok i hvert fall én sterk seier i løpet av sine fire starter – 1.10,9/2100 meter på Vincennes i november. Etter et halvt år i Frankrike og to halsoperasjoner årsdebuterer han i kveld på norsk jord. Ferrari B.R. starter i siste V5-løp, som også er første løp i V86. Det er et forholdsvis enkelt norsk eliteløp, så vi lar vår svært kapable stjerne få det meste av tilliten i begge spillformer.





V5 BJERKE

(innleveringsfrist kl. 18.51 – merk tiden)

1. avd: AMON WISE AS (4). Reserve: L.A.’s Feel Good (3).

2. avd: TORIGUTTEN (6) – HORNI JERVEN (7) – SPØNSK (12).

3. avd: FORCE DE FLANDRE (1) – HOSTPOT (2) – Difficult Ways (9) – Embakasi Sun (6).

STRØKET i V5-3: Janne Frecel (8).

4. avd: SOLSTAD STJERNEN (2) – HARALD (12).

STRØKET i V5-4: Smedpål (4), Trø Yr (7).

5. avd: FERRARI B.R. (3) – Pebbe Simoni (2) – Red Bar (8) – Jet Voice (7).

STRØKET i V5-5: Kicking Classic (5).

Lite V5-forslag (store bokstaver: 12 kroner.

Stort V5-forslag: 96 kroner.





V86 med jackpot fra Bjerke og Solvalla

V86-veddemålet på onsdager er mange spilleres store glede. Omgangene går som hovedregel i Sverige, og har alltid Solvalla som én av to arrangører. Denne uka inkluderer imidlertid V86 også norske løp fra Bjerke og det gir norske spillere et fortrinn? Ferrari B.R. (V86-1) er altså tilbake i Norge. Hingsten har som nevnt over vært igjennom halsoperasjoner og skal i kveld ut i et enkelt oppgjør til ham å være. Bankerstempelet er derfor på sin plass, mener vi. Trener og kusk Per Oleg Midtfjeld er litt usikker på hvor hingsten står nå: – Han har trent på som han pleier en periode nå, men om halsoperasjonene har hjulpet ham vet vi ikke før vi kommer ut i løp, sier han. Vi har også sans for ultrakvikke Sam The Man (V86-7). Til tross for at distansen er litt lang (2100 meter) bør hesten føre til mål. En morsom runde venter, la oss håpe at vi nordmenn tar hjem mer premier enn vi omsetter for. Det er mulighetenes runde, dette?





V86 BJERKE/SOLVALLA (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: FERRARI B.R. (3). Reserve: Pebbe Simoni (2).

STRØKET i V86-1: Kicking Classic (5).

2. avd: FASCINATION (7) – SOFIES CASE (6).

3. avd: OSEN PRINSESSA (6) – SMEDTULLA (5) – Osen Expressa (2) – Finnskog Oda (1) – Sundby Søss (4) – Solberg Jela (3).

STRØKET i V86-3: Voje Maren (8).

4. avd: USAIN TILLY (11) – MAGNICIFENT TOOMA (4) – ZEOLIT (5).

5. avd: GLOBAL UNDEFEDED (5) – ENCORE UN SISU (2) – MIRA PRAWO (7).

6. avd: BOSTON WISE L. (1) – ALONE (7).

7. avd: SAM THE MAN (4). Reserve: Alpha Scarlet R.R. (2).

8. avd: DOUBLE EXPOSURE (3) – HEAVY SOUND (1) – BILL’S MAN (2) – SEISMIC WAVE (8).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 144 kroner (rekkepris 25 øre).

Stort V86-forslag: 432 kroner.





Dagens Dobbel BJERKE/SOLVALLA

(innleveringsfrist kl. 21.40)

En norsk vinner i kveldens gedigne DD-veddemål? Vi tror hardt på startkjappe Sam The Man som får styre og stelle i tet etter behag? Hesten har en vinnerteft andre ikke er i nærheten av.

Systemforslag 300 kroner:

DD-1: Sam The Man (4).

DD-2: Heavy Sound (1) – Bill’s Man (2) – Double Exposure (3).

(tre kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes