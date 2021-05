Travtips V75 Bjerke tirsdag

Åpner med topp travsport

For første gang på to måneder skal det traves rundt ovalen på Årvoll i Oslo og en rekke aktive har valgt å melde sine beste hester dit. Ikke minst er Ulsrud Tea (V75-1) på plass i et løp for kaldblodseliten. Superhoppa bør vinne uten at vi tør stå for et forslag til bankerspill. Lesja Odin (V75-6) ser ut som en tryggere singelmarkering etter vårt skjønn.





V75-1. Kaldblodseliten, 2100 meter bilstart

Tips: Ulsrud Tea (1) – Steinfaks (3) – Lome Brage (6).

Outs: Valle Mattis (8).

KOMMENTAR: Hun er en ubestridt ener og ligger an til å bli omgangens store favoritt. Ulsrud Tea (1) holder koken og vel så det, men fra spor én bak bilen? Hvordan skal det gå? Sjansen er absolutt til stede for at hoppa bli overfløyet fra start og sittende fast. Vi velger det sikre framfor det usikre og garderer med flere. Ett skrik blant disse er Valle Mattis (8) som fløy som en vind forleden og nå er tilbake i kjempeslag.

Rangering: A: 1 B: 3-6-8-4-5 C: 2-7-9.





V75-2. Kaldblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Baus Spiksøn (9) – Tangen Ternar (4) – Birk Rapp (3).

Outs: Langlands Balder (6).

KOMMENTAR: Trekk i hatten, her er det vrient å skille på de antatt beste. Gamle Baus Spiksøn (9) ser ut til å ha fått ny tenning hos ny trener, en kvikkas med snert når helsen er som best. Tangen Ternar (4) er minst like aktuell, men en lang pause fra løp grunnet skavanker gjør det hele noe usikkert. Birk Rapp (3) kan også blande seg inn, viljen til å vinne er ikke stor, men i kveld går han ned en divisjon. Den siste vi ikke spiller uten er Langlands Balder (6). Holder han seg unna galopp er fartsressursene gode nok.

Rangering: A: 9 B: 4-3-6-2-10 C: 12-11-7-8-5.

STRØKET i V75-2: Odin Ø.K. (1).





V75-3. Varmblodshester, 2600 meter bilstart

Tips: Dragonfly (5) – Super Winner (1) – The Red Explosion (2).

Outs: Magic Talisman (3).

KOMMENTAR: En banker, eller ikke? Dragonfly (5) vinner stort sett hele tiden, men var ikke videre pigg nå sist. Det var så vidt båten bar. Vi plukker med kvikke Super Winner (1) på kupongene, en hest i rivende utvikling som ligger an til å få den beste posisjonen av dem alle underveis. Helst skulle flere vært markert for, men pengeboka er nesten tom og begrensninger må til.

Rangering: A: 5 B: 1-2-3-6-7-4.





V75-4. Kaldblodshopper, 2140 meter voltestart

Tips: Milan (5) – Dag Pernille (4) – Glitrende Tider (1).

Outs: Alm Tekna (10).

KOMMENTAR: Milan (5) vinner uten tull, dette er en meget bra traver på lyse dager. Legg merke til at hoppa har fått en liten pause fra løp, trolig fordi trener og kusk Johan Kringeland Eriksen har valgt å la veterinæren behandle. Mye tyder derfor på en forbedret Milan som vi sjanser med som banker. Tør vi hevde at bare galopp kan ødelegge?

Rangering: A: 5 B: 4-1-10-11-7-8-6-3-13-9-12-2.





V75-5. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Squanto (4) – I.D. Perrier Pas (3) – N.Y. Dobro Dosli (2).

Outs: Gentleman Classic (1).

KOMMENTAR: Løpet er spennende, mange av deltagerne er på vei opp og fram. Squanto (4) er herdet, tøff, har evner og fortjener å vinne. I.D. Perrier Pas (3) tåler samme oppmerksomhet og omtale, han stiller dessuten forbedret med løp i kroppen? Markér i vei, vi ser ikke bort fra at det kan dukke opp en vinner fra dypet.

Rangering: A: 4 B: 3-2-1-7-5-11-9-10-6-8-12.





V75-6. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Lesja Odin (7) – Løv Teddy (4) – Gikling Leodin (1).

Outs: Kinge Svarten (5).

KOMMENTAR: Lesja Odin (7) med 30 triumfer på 31 forsøk kan vi ikke spille imot – han vinner igjen bare helsen er sånn noenlunde. En sunn banker etter vårt vett.

Rangering: A: 7 B: 4-5-1-8-6 C: 9-3-2.





V75-7. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Hold Me Quick (9) – Income (2) – Thai Knight (1).

Outs: Daydreamer (7).

KOMMENTAR: V75-finalen kan bli et bytte for Hold Me Quick (9), som stadig presterer sterkt. Spor ni er greit nok bak bilens vinge, men er og blir en posisjon i annen rekke. Det kan gi den mulige tethesten Income (2) en invitasjon til å lede til mål. Formen er meget fin, noe den beviste med seier i sin siste start. Thai Knight (1) er jevn og flink, men mangler noen prosenter på å være helt på topp. Men vær obs! på rundens store «drag» fra vår hånd: Daydreamer (7) strakk ut som en elitehest de siste 600 meterne på Biri sist og fikk endelig vist litt av sitt høye potensial. Han kommer ikke til å bli betrodd i det hele tatt og vil med seier renske opp i haugen av kuponger. Vi gir ingen garanti for at det skal gå veien, men som nevnt var Daydreamer lekker forleden.

Rangering: A: 9 B: 2-1-7-10-8-6-4-11-3-5.





V75 BJERKE (innleveringsfrist kl. 19.00)

1. avd: ULSRUD TEA (1) – STEINFAKS (3) – Lome Brage (6) – Valle Mattis (8).

2. avd: BAUS SPIKSØN (9) – TANGEN TERNAR (4) – BIRK RAPP (3) – LANGLANDS BALDER (6).

STRØKET i V75-2: Odin Ø.K. (1).

3. avd: DRAGONFLY (5) – Super Winner (1).

4. avd: MILAN (5). Reserve: Dag Pernille (4).

5. avd: SQUANTO (4) – I.D. DERRIER PAS (3) – N.Y. DOBRO DOSLI (2) – GENTLEMAN CLASSIC (1) – FANTASIO DE CUY (7) – FARMER SIMONI (5) – SNAPPY LIZZY (11).

6. avd: LESJA ODIN (7). Reserve: Løv Teddy (4).

7. avd: HOLD ME QUICK (9) – INCOME (2) – Thai Knight (1) – Daydreamer (7).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 56 kroner.

Stort V75-forslag: 448 kroner.





Dagens Dobbel – BJERKE

(innleveringsfrist kl. 20.45)

Han har kun tapt én gang, statistikken med 31 løp og 30 triumfer er nesten vanvittig. Lesja Odin går det ikke å gardere imot slik han fungerer for tiden. En solid banker i alle spilleformer under gjenåpningen av Bjerkebanen i kveld.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Lesja Odin (7).

DD-2: Income (2) – Hold Me Quick (9).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes