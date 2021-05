Tirsdagens TV-sport, time for time

10.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Internazionali d’Italia (grus – 2 mill. euro) for menn fra Roma, første runde. Casper Ruud hviler kropp og sjel og står over denne turneringen. (Eurosport N)

12.00: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour, 4. etappe (187 km – kupert): Piacenza – Sestola. Tobias Foss (Jumbo-Visma) er eneste norske rytter i feltet. 23-åringen fra Vingrom ved Lillehammer har åpnet svært bra og jakter sin første store etappeseier i karrieren. Gårsdagens etappe benyttet han til å klatre til en sterk annenplass i sammendraget, noe som betyr at han kjører i Giroens ungdomstrøye i dag. Dagens etappe starter flatt før det bærer opp i høyden. Det er tre kategoriserte stigninger underveis, med målgang rundt 1.000 m.o.h. (Eurosport 1)

14.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Internazionali d’Italia for menn i Roma, første runde. (Eurosport N)

18.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Internazionali d’Italia for menn i Roma, andre runde. (Eurosport N)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 36. runde: Osasuna – Cádiz fra Estadio El Sadar i Pamplona. Hektisk innspurt i spansk toppliga, men akkurat denne kampen betyr ikke all verden. Begge klubbene ligger trygt plassert midt på tabellen. (Strive TV)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, 36. runde: Manchester United – Leicester City fra Old Trafford. Beinhardt program for United nå, til fortvilelse for Ole Gunnar Solskjær. Denne uka blir det kamp nesten annenhver dag. De slo Villa 3–1 søndag, møter Leicester i kveld og Liverpool på torsdag. City tapte for Chelsea i helgen og så lenge United vinner blir gullfeiringen for de lyseblå i byen stadig utsatt. Leicester sjokktapte stygt 2–4 hjemme for Newcastle fredag kveld. Dermed ble de passert av Chelsea og kan fortsatt miste mesterligaplassen til Liverpool eller West Ham, så de trenger poeng. Marcus Rashford er tilbake for United etter skade og trives med kveldens motstander. Spissen har scoret flere ganger – fem mål – mot Leicester enn mot noe annet lag i Premier League. (TV 2 Sport Premium)

19.15: Håndball, Eliteserien kvinner, seriefinale: Vipers Kristiansand – Storhamar. Første norske topphåndballkamp siden midten av januar og denne seriefinalen for kvinner er én av kampene som håndballen har fått lov til å gjennomføre som sesongavslutning. Det skal også spilles NM-finale (cup) for kvinner mellom Vipers og Sola til helgen og kvalifiseringskamper til Eliteserien for menn senere i mai. Vipers kan i kveld ta sitt fjerde strake seriemesterskap. (TV 2 Sport 2)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, fra 32. runde: Southampton – Crystal Palace fra St. Mary’s Stadium. Southampton kunne vært i behov av et poeng eller tre her, men etter at Burnley slo Fulham 2-0 i London i går kveld er likevel ny kontrakt sikret. Fulham rykker ned i Championship sammen med West Bromwich Albion og Sheffield United. (TV 2 Sport Premium)

21.45: Baseball, USAs Major League: San Francisco Giants – Texas Rangers fra Oracle Park. (Vsport +)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 36. runde: Levante – FC Barcelona fra Estadi Ciutat de València. Barcelona fortsetter sin gulljakt, men den fikk et skudd for baugen da det bare ble 0–0 hjemme mot ligaleder Atlético lørdag. «Barca» og Real Madrid er fortsatt to poeng bak med tre runder igjen. Levante trenger ett poeng i kveld for å sikre ny kontrakt i La Liga, men har fem strake kamper uten seier nå. (Strive TV, TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Boston Bruins fra Capital One Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – Vancouver Canucks fra Bell MTS Place. (Vsport 2)