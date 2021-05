Håndball-EM så godt som i boks for Norge, Sverige og Danmark

Søknadsfristen gikk ut mandag. Norden-trioen har ingen konkurrenter for kvinnemesterskapet om vel sju og et halvt år.

Tanken er at to innledende puljer, én gruppe i hovedrunden samt cupspillet skal spilles på norsk jord. Stavanger, Bergen, Trondheim og Bærum/Oslo blir norske spillesteder.

For 2026-EM for kvinner er samme nordiske konstellasjon blant søkerne. Russland er eneste motkandidat.

På herresiden er Norge, Sverige og Danmark søker for EM-sluttspillet i 2026. Også der er kun en annen mulig arrangør (Sveits) på banen. For 2028-utgaven for menn utfordres Sveits og Norge/Sverige/Danmark av Spania og Portugal. De to sistnevnte søker sammen.

Tildelingen av mesterskapene skjer på en kongress i regi av Det europeiske håndballforbundet (EHF) i midten av november.