Granerud: – OL-utøverne bør få vaksine

– Ja, uten å være ekspert, synes jeg de bør bli vaksinert. At rett i underkant av 100 stykker kan få fritak for å bli vaksinert og representere Norge i den største konkurransen idrettsmessig, synes jeg bør skje, sier Granerud til NTB.

Norske utøvere og trenere ønsker seg vaksine før deltakelse i OL, men Olympiatoppen har sagt at det er uaktuelt å sende norske Japan-farere forbi noen i vaksinekøen her i landet.

– De har en jobb som gir utrolig mye glede til det norske folk. Da synes jeg som idrettsutøver selv at de kan få et unntak og få et «hoppe foran i køen»-kort, som kan gi vi som skal se på masse glede.

– Liten prosentandel

Legemiddelprodusenten Pfizer har inngått avtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å tilby koronavaksine til involverte i Tokyo-OL. Idrettsforbundet har også startet dialog med IOC og helsemyndighetene for å sikre vaksiner til OL-troppen.

Tiden begynner samtidig å bli knapp: Flere har uttalt at første vaksine bør settes rundt slutten av mai.

Granerud, som selv ble koronasmittet under ski-VM i Oberstdorf i vinter og mistet halve mesterskapet, forstår at det kan oppfattes som rart å prioritere idrettsutøvere, men ser på det lave tallet totalt sett.

– Får man vaksinert 40.000 i uken, er det en veldig liten prosentandel utøverne representerer i forhold til samfunnsnytten det gir ved store prestasjoner, sier 24-åringen.

Håper de får mulighet

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er glad for at han ikke står i samme situasjon som de norske sommer-OL-lederne.

– Jeg har mer enn nok med de utfordringene vi står i. Jeg er en idrettsleder, og jeg håper inderlig at våre utøvere som skal ut og forsvare det norske flaggs heder og ære, får forutsetninger som gjør at de er konkurransedyktige. Det er mitt ståsted. Jeg håper inderlig de får muligheten til å konkurrere på lik linje, sier Bråthen.

– Bør regjeringen avse vaksiner til disse?

– Det er livsfarlig å si noe i den debatten, for det er så sterke fronter. Jeg tror på generell basis at idretten bidrar mye mer til folket enn det de blir verdsatt med. Så håper jeg at de fantastiske utøverne som faktisk er villig til å legge alt annet på vent for å representerer landet sitt, får lov til å gjøre det på lik linje med dem de konkurrerer med, sier han.

Friidrett og volleyball

For Graneruds starter snart en ny og viktig sesong med OL i Beijing som det store målet. Før det skal han kose seg med å se på de norske utøverne i Tokyo.

– Jeg liker sommer-OL fordi man kan se mange konkurranser man ellers ikke ville sett. Det som skal skje på friidrettsbanen med medaljehåpene vi har der, blir spennende. Og jeg må prøve å få følge med på sandvolleyballgutta. Det er mange imponerende utøvere, og det blir spennende å følge, sier han.