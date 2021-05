Byrival City seriemestere da Solskjærs B-lag tapte hjemme for Leicester

Tre ganger siste halvannen uke fikk Uniteds byrival gullfesten utsatt. Først ble Uniteds kamp mot Liverpool stoppet av tilhengerprotester, så tapte City for Chelsea, deretter vendte United til seier mot Aston Villa. Tirsdag fikk de lyseblå resultatet de trengte, og mesterbanneret ble rullet ut på lagets hjemmearena.

Caglar Söyüncü, som i mars scoret på hjørnespark da Tyrkia knuste Norge 3-0 i VM-kvalifiseringen, stanget inn sitt første seriemål for sesongen på Marc Albrightons corner fra høyre i det 66. minutt. Det gjorde ham til matchvinner.

Mens spillerne ventet på dødballserven gjorde Solskjær sine første bytter. Edinson Cavani og Marcus Rashford kom inn for målscorer Mason Greenwood og debutant Anthony Elange. Det første Rashford gjorde var å slippe markeringen på tyrkeren, som knuste Nemanja Matic i lufta og scoret.

Mot slutten kastet Solskjær innpå Bruno Fernandes, og United presset for utligning i sluttminuttene, men uten å lykkes.

Dermed måtte United tåle sitt første tap på 16 seriekamper. Et brutalt tøft kampprogram tvang Solskjær til å gjøre 10 endringer i laget fra søndagens kamp, og Greenwood var eneste gjenværende spiller i startoppstillingen.

Leicester tok tre viktige poeng i kampen om mesterligaplass og fikk også styrket selvtillit fire dager før FA-cupfinalen mot Chelsea.

– Dette var et kjempesteg mot Champions League. Jeg er veldig stolt av laget, sa manager Brendan Rodgers til BT Sport.

Drømmestart

Leicester innledet veldig bra i øsregnet på Old Trafford. Før det var spilt ti minutter ble Tielemans spilt fram på høyresiden etter fint kombinasjonsspill. Han innlegg gikk over Jamie Vardy, men på hjørnet av 5-meteren kom 19-årige Luke Thomas og fikk perfekt treff på volley. Han jublet vilt for sitt første mål.

– Det har vært en drøm for meg å spille på Old Trafford, og å score her var utrolig. Følelsene ble bare for sterke, sa Thomas.

Fem minutter senere ble han derimot lurt da United utlignet. Mata sendte et langt framspill til Diallo, som vant duellen med Thomas og sentret til Greenwood. Spissen dro av Söyüncü inne i feltet og sendte ballen mellom beina på Wesley Fofana og inn i lengste hjørne.

Leicester var nærmest scoring før vinnermålet. Noen minutter tidligere reddet David de Gea alene med Kelechi Iheanacho.

– Vi spilte veldig bra i perioder, men vi skapte ikke nok til å score et mål til, sa Matic til BT Sport..

Umenneskelig program

Laget er inne i en periode med tre seriekamper på fem dager, et program Solskjær har vært sterkt kritisk til.

– Dette var den eneste måte vi kunne løse det, sa han før kampen om tirsdagens laguttak. Torsdag spilles den utsatte kampen mot Liverpool.

Harry Maguires lange rekke med kamper fra start ble brutt, etter skaden han pådro seg mot Aston Villa. Solskjær sa at stopperkjempen kan være tilbake til europaligafinalen mot Villarreal.

Det var omfattende sperringer utenfor Old Trafford for å unngå en gjentakelse av tilhengerprotestene som førte til at kampen mot Liverpool måtte utsettes. Det var satt opp metallgjerder, og det var omfattende politivakthold med hunder og hester. Imidlertid hadde bare et par klubbtilhengere møtt opp for å protestere mot United-eierne.

Tidligere på dagen ble en 25-åring pågrepet og siktet for vold i forbindelse med demonstrasjonene 2. mai, da noen av demonstrantene tok seg inn på banen og en politimann pådro seg brudd i øyehulen, brukket nese og et dypt kutt i ansiktet da han ble truffet av en gjenstand.

