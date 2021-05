Travtips V65 Sørlandet søndag

Banker med perfekt oppgave

Søndagens stevne har flere spennende, åpne oppgjør. På plass er mange dyktige trenere og kusker, en av dem er utvilsomt Frode Hamre som stiller med fireårige Canali (V65-1). Hesten har vist vinnervilje av sjelden karakter, er oppe i 14 triumfer på 19 forsøk og stormelsker sprint. Løpet går nettopp på kort distanse, vi er rimelig sikre på at Hamre styrer og steller etter behag til seier.





V65 SØRLANDET (innleveringsfrist kl. 18.15)

1. avd: CANALI (4). Reserve: L.A.’s Magic Moment (5).

2. avd: THAI HUDSON (9) – Klaas B.R. (4).

3. avd: NELSON BRIGHT EAGLE (3) – ONE MORE TIME (9) – JEFFREY B.R. (8) – FIREMAN (1) – QUICK LUNCH (2).

4. avd: FØRLANDS ODIN (4) – VALLE HUGO (5).

5. avd: VESTPOL LOKE (1) – Honannas Trolljeger (2) – Kleppe Nido (3) – Stjerne Kos (7).

6. avd: MOEN THOR (11) – FROM ZERO TO HERO (12) – ELA GAMMELSBÆK (4).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 30 kroner.

Stort V65-forslag: 240 kroner.





Dagens Dobbel – SØRLANDET

(innleveringsfrist 19.35)

Trener Øystein Tjomsland har ting på stell og vel så det. Stallens travere gjør gjerne toppløp på rad og rekke og vi har sett solid framgang for Vestpol Loke (DD-1) i det siste. En hest med fart i som ligger an til å lede sitt løp helt til mål. Vi prøver et lite systemforslag med duoen aleine.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Vestpol Loke (1).

DD-2: Ela Gammelsbæk (4) – Moen Thor (11) – From Zero To Hero (12).

(tre kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes