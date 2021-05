Travtips Jarlsberg og Leangen mandag

Rask hoppe i kjapp lunsj

Jarlsberg kjører tidlige lunsjløp i dag. Det skjer etter bestilling fra Frankrike, der spillerne er både mange og innsatsvillige. Franskmennene omsetter minst to, tre millioner på oppgjørene i Tønsberg. I det norske V5-spillet har vi festet oss ved Jaipur B.R. (V5-3). Den fireårige Midtfjeld-hoppa vant greit fra bakspor over full distanse på Biri for tre uker siden, etter en reise i rygger og et sterkt oppløp. Fartsressursene finnes, så vi tror dagens sprint fra innerste startspor passer veldig bra. Kan hun lede til mål?





V5 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 11.35)

1. avd: BOLT CHALLENGER (3) – I.D. LIGHTNING (2) – Global Association (5).

2. avd: MOUNT EVEREST (2) – TEX WILLER A.B. (6) – L.A.’S HOT PANTS (3) – PASSION TILE (10) – Jeriko B.R. (5) – Breeders Superb (1) – Tayno Rosemary (4).

STRØKET i V5-2: Die Another Day S.F. (11).

3. avd: JAIPUR B.R. (1). Reserve: Quality Princess (7).

4. avd: PEGASUS R.R. (3) – GUCCIO FORTUNA (1).

5. avd: ALVE KONGEN (3) – ODIN O.K. (5) – Kulingen (1).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 32 kroner.

Stort V5-forslag: 126 kroner.





Magisk sist, god nok nå også?

V65-travet i Trondheim om kvelden har sterkt lokalt preg, det er ingen tilreisende gjester. Men er du aleine om å få seks rette er du garantert en million i form av bonus i regi Norsk Rikstoto. Dette gjelder foreløpig for norske V65-omganger ut mai måned. I kveld har vi valgt oss ut Magic Tile (V65-5) som holdepunkt. Innsatsen sist var overbevisende.





V65 LEANGEN (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: F.X. FRAGOLA (5) – FERNANDO (8) – Fux Pride (6).

2. avd: MONI STAR (4) – DARE TO ZLATAN (1) – IZABELL M.E. (10) – GARAMASALA (12) – Now Weretalkin (7) – Bimmer Love (8) – Toxica Cox (9).

3. avd: EL HERMANO (8) – BRILLIANT SUPERB (4) – BRIOSO (5).

4. avd: SOLØR JO (9) – Vestpol Lodin (7).

5. avd: MAGIC TILE (10). Reserve: Rocket Man (7).

6. avd: L.H. STARLINE (4) – DANCER HALBAK (7) – CLASSIC SUN (5).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 72 kroner.

Stort V65-forslag: 378 kroner.





Dagens Dobbel – LEANGEN

(innleveringsfrist 20.25)

En snerten innsats sist på en fantastisk sterk tid ligger til grunn for vår tro på Magic Tile i kveld. Hesten har en topp mulighet tross bakspor. Vallaken er så kvass i spurten at konkurrentene blir nedkjempet alle som én over det lange oppløpet på Leangen?

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Magic Tile (10).

DD-2: L.H. Starline (4) – Classic Sun (5) – Dancer Halbak (7).

(tre kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes