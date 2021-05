Søndagens TV-sport, time for time

05.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,6 mill. dollar) i Chonburi, Thailand. Siste dag. (Viasat Golf)

08.10: Motorsport, V8 Supercars, Tailem Bend, tredje race. (Vsport3)

12.00: Motorsport, Formel-3, Spanias Grand Prix, tredje race. (Vsport1)

12.30: Golf, Europatour menn (1,5 mill. euro) i Costa Adeje på Tenerife, Spania. (Viasat Golf)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn, 35. runde: Genoa – Sassuolo. (Strive TV)

13.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 35. runde: Wolverhampton Wanderers – Brighton & Hove Albion fra Molineux Stadium. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, 20. runde: Wolfsburg – Bayern München. (Vsport2)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1, 36. runde: Saint-Étienne – Marseille. (Vsport3)

13.00: Sykling, etapperittet Giro d’Italia på UCIs verdenstour (18 av 33): 2. etappe (179 km – flat): Stupinigi (Nichelino) – Novara. Rittets eneste norske deltaker, Tobias Foss, imponerte med tredjeplass på lørdagens innldende tempoetappe. (Eurosport 1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn, 32. runde: Feyenoord – Ajax. (Vsport2)

15.00: Motorsport, Formel-1, Spanias Grand Prix i Barcelona, VM-runde 4 av 23. Formel 1-stjernen Lewis Hamilton tok sin 100. pole position da han vant lørdagens kvalifisering. (Vsport1)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 35. runde: Parma – Atalanta. (Strive TV)

15.05: Fotball, engelsk Premier League menn, 35. runde: Aston Villa – Manchester United fra Villa Park. Her starter Uniteds svært tette ligaprogram som Ole Gunnar Solskjær har kritisert i klare ordelag. (TV2 Sport Premium)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 32. runde: Eintracht Frankfurt – Mainz. (Vsport+)

15.30: Fotball, engelsk superliga kvinner, 22. og siste runde: Chelsea – Reading. Det er en stor sesong for Chelsea både for kvinner og menn og her kan Guro Reiten sikre seg sin første engelske ligatittel. (Vsport3)

17.05: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 36. runde: Reims – Monaco. (Vsport3)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 35. runde: West Ham United – Everton fra London Stadium. Etter at både Leicester og Tottenham tapte sine kamper denne runden, kan West Ham slå tilbake igjen i kampen om topp fire. Everton har fortsatt i teorien med med en kamp til gode i forhold til de andre. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 1. runde: Bodø/Glimt – Tromsø fra Aspmyra stadion. (TV Norge). Kampene Molde – Kristiansund og Viking – Brann følges fra studio. Odd - Sandefjord er utsatt på grunn av koronautbrudd hos Odd. (Eurosport N)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 32. runde: Hertha Berlin – Arminia Bielefeld. Gullkampen ble utløst lørdag da Bayern München sikret seg seriegullet. (Vsport1)

18.00: Håndball, Europaligaen kvinner i Baia Mare, Romania: Finale. (Vsport+)

18.30: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open; Finale. Det stoppet for Casper Ruud i lørdagens sene semifinale. Han tapte 4-6, 4-6 i sett for italienske Matteo Berrettini som møter tyske Alexander Zverev på grusen i Madrid. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn, 35. runde: Villarreal – Celta. (Strive TV)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 1. runde: Vålerenga – Rosenborg fra Intility arena. VIF var eneste laget sammen med Bodø/Glimt som gikk ubeseiret på hjemmebane gjennom fjorårssesongen. I siste treningskamp mot Tromsø kom hjemmetapet 3-4 sist helg. Dette er Åge Hareides første kamp i VIFs nye arena. (Eurosport N)

20.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 35. runde: Arsenal – West Bromwich fra Emirates Stadium. (TV2 Sport Premium)

20.10: Baseball, Major League Baseball: Houston Astros – Toronto Blue Jays. (Vsport+)

20.30: Golf, PGA-turnering menn (8,1 mill. dollar) i Charlotte, North Carolina. Siste spilledag. Viktor Hovland spilte seg opp i løpet av gårsdagen og ligger på 7. plass foran avslutningen. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, italiensk Serie A, 35. runde: Juventus – AC Milan. (TV2 Sport2, Strive TV)

21.00: Motorsport, Nascar Cup Series fra Darlington. (Vsport3)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn (36. runde): Rennes – Paris Saint-Germain. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Dallas Stars. (Vsport1)

02.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Ottawa Senatots. (Vsport2)