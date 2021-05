Semifinaletapene motiverer Ruud: – Dette er forhåpentlig bare starten

Lørdag kveld røk Ruud i to strake sett for italienske Matteo Berrettini i semifinalen i Madrid Open. Snarøya-gutten hadde gjennom uken servet svært godt, men i kampen om finaleplassen fikk han det ikke til å stemme.

– Det er selvfølgelig synd med tap i en tredje semifinale på Masters 1000-nivå. Alt i alt er jeg fornøyd med en god uke. Jeg møtte en vrien motstander, og det er ikke lett å nøytralisere serven hans, sier Ruud til NTB.

Tidligere har 22-åringen tapt Masters-semifinaler mot verdensstjernene Novak Djokovic (Roma, 2020) og Andrej Rublev (Monte Carlo, 2021).

– Vi får håpe det kommer nye sjanser. Forhåpentlig er dette bare starten på noe som kan skje flere ganger i løpet av karrieren min. Jeg håper å ta et steg til, for nå har jeg fått smake litt på hvordan det er å gå langt i disse store turneringene. Det gir meg bare mer motivasjon til å jobbe hardt og få det til flere ganger, sier Ruud.

Hans neste forsøk blir i grusturneringen Internazionali d'Italia i Roma kommende uke. Også den er på ATP Masters 1000-nivå.

Ruud ligger an til å klatre seks hakk og innta 16.-plassen når en ny verdensranking blir offentliggjort mandag. Det blir en klar bestenotering for hans del. Unggutten har for lengst blitt Norges høyest rangerte tennisspiller noensinne.

