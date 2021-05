Travtips V75 Åby lørdag

V4 åpner ballet

Stevnet åpner med V4 og vi har valgt å presentere våre tips kronologisk i forhold til innleveringsfristen. I V4 får vi stifte bekjentskap med fjorårets svenske derbyvinner Hail Mary (V4-3). Hingsten er så god at mange svenske eksperter har ment at han burde vært med i dagens hovedløp, finalen i Paralympiatravet med halvannen million kroner til vinneren. Hail Mary er en sterk bankerkandidat, men det er også Månlykke A.M. (V4-2), som for tre uker siden slo vår egen kaldblodskonge Odd Herakles. Han møter ingen av et slikt kaliber nå.

V4 ÅBY (innleveringsfrist kl. 14.45)

1. avd: ACCORD MARJACQ (1) – LONGCAT HANOVER (2) – Zauni (7).

STRØKET i V4-1: Vikings Preacher (5), Versus As (9).

2. avd: MÅNLYKKE A.M. (10). Reserve: Grislefaksen G.L. (1).

3. avd: HAIL MARY (1). Reserve: Upset Face (5).

4. avd: Alle 12 hestene.

Tipslinje: VIKENS HIGH YIELD (10) – KICK OFF CLASSIC (4) – ROYAL NAVY NEO (2). Outs: BARKEVIOUS MINGO (7).

Lite V4-forslag (store bokstaver): 16 kroner.

Stort V4-forslag: 72 kroner.





Norsktrent hest i fokus

I V75 inngår blant annet kongehusets pokalløp for de beste fireåringene i Sverige og Paralympiatravet som finale i V75-veddemålet. Der er norsktrente Ecurie D. (V75-7) med, men møtes av tøff fransk motstand og et dårlig startspor. Allegra Gifont (V75-6) skal derimot ha svært gode muligheter. Om hoppa er så god som hun var i debuten på svensk jord skal konkurrentene slite med å holde unna til mål. Hun er rundens hete objekt etter vårt vett. Husk innlevering av V75 klokka 16.20.





V75-1. 4-årige varmblodshopper, 2140 m bilstart

Tips: Honey Mearas (2) – Eagle Eye Sherry (1) – Fifty Cent Piece (3).

Outs: Bank Wise As (10).

Rangering: A: 2 B: 1-3-10-4-5-9-6-7-8-11-12.

HONEY MEARAS (2): Snakk om å ha startet sesongen på beste vis! To løp har endt i to sikre triumfer, den siste i kvalifiseringen til denne finalen om Drottning Silivas Pokal. Førstepremien er på hele en million svenske kroner og alt tyder på at Honey Mearas kjemper om den feite sjekken. Hoppa ser ut til å ha fart og styrke, det sies også at hun skal spisses ytterligere i balanse og utstyr nå. De som tør kan teste et bankerspill.





V75-2. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Kryptonite Hanover (4) – Cadiz (8) – Chang (12).

Outs: Unacerveza Broline (3).

Rangering: A: 4 B: 8-3-12-6-2-5-1-9-10-11-7.

KRYPTONITE HANOVER (4): Et talent i årsdebut, så det handler om et spørsmålstegn knyttet til hestens form. Men vi har hentet informasjon som forteller at trener Reijo Liljendahl er meget godt fornøyd med det hesten viser i trening. Videre er det viktig å få med seg at spor fire bak bilen er mildt sagt perfekt. Legg merke til at Kryptonite Hanover besitter høyest kapasitet av samtlige, og at den stiller med gode muligheter.





V75-3. 4-årige varmblods, 2140 meter bilstart

Tips: Önas Prince (4) – Jacoby Keeper (3) – Rome Pays Off (6).

Outs: Wild West Diamant (2).

Rangering: A: 4 B: 2-3-6-10-9 C: 5-7-8-11-12

ÖNAS PRINCE (4): En høyst mulig banker, for denne hesten har overbevist realt i år. Han er som en virvelvind i starten og vi antar at fireåringen piler rett til tet. – Det fantes mer på tanken ved seieren i kvalifiseringen, understreker trener og kusk Per Nordström overfor svenske medier. Duoen er soleklare favoritter til premiesjekken på en million kroner i løpet om Konung Gustaf V’s Pokal.

STRØKET i V75-3 (V5-1): Brambling (1).





V75-4. Varmblodshester, 1640 meter bilstart

Tips: Z. Boko (4) – Bara du Chene (6) – Bone Hard Flash (1).

Outs: Billi Time (10).

Rangering: A: 4 B: 6-1-10-5-2 C: 9-3-7-11-8-12.

Z. BOKO (4): Norsk hest dette, trener gjør Trond Anderssen sammen med kusk Kristian Malmin. Vi så Z. Boko vinne et V75-løp på Sørlandets Travpark forleden, den dagen ledet de med 40 meter helt til mål. På lørdag venter hardere konkurranse, vi tør ikke annet enn å gardere. Men de som vil satse friskt kan gjerne prøve et spill med Z. Boko aleine på kupongen.





V75-5. Varmblodshester, 2640 meter bilstart

Tips: Easy Cash (10) – Uncle Töll (6) – Usain Töll (1).

Outs: Frodo S. (9)

Rangering: A: 10 B: 6-1-9-3-2-11-4-8-7-5-12.

EASY CASH (10): Vårens store formbombe i svensk travsport, og dessuten er Easy Cash eid i Norge av Rune Vidar Nordum med bopel på Kolbotn utenfor Oslo. På fire forsøk er det blitt tre seire og over 200.000 kroner inntjent. Easy Cash vant i lettvint stil forleden, han så rett og slett lekker ut. Til tross for startspor i annen rekke, tør vi absolutt sette hesten på topp i rangeringen. Farten er enorm, og over oppløpet er det få som orker å stå imot.





V75-6. Varmblodshopper, 2140 meter bilstart

Tips: Allegra Gifont (4) – Milady Grace (3) – Alhambra Mail (2).

Outs: Lucky Queen Soa (1).

Rangering: A: 4 B: 3-2-1-11-5 C: 10-9-12-7-8-6.

ALLEGRA GIFONT (4): Italiensk hoppe som er fraktet til Sverige for å delta i kampen om de store premiepengene hos «söta bror». Trener gjør omdiskuterte Alessandro Gocciadoro. Han har vært mange ganger i hetluften grunnet mistanker om både det ene og det andre. Uansett er mannen ikke straffet og man må ta hans stallhester alvorlig. Allegra Gifont viste fantastisk fart og styrke på Solvalla 25. april, men greide ikke å vinne. Den dagen stilte hoppa leit til i spor i annen rekke bak bilen. På lørdag venter et topp spor. Vi våger å tro på tidlig tet og deretter kontroll på gjengen med konkurrenter.

STRØKET i V75-6 (V5-4/DD-1): Grande Diva Sisu (9).





V75-7. Varmblodshester, 2140 meter bilstart

Tips: Gelati Cut (2) – Equrie D. (8) – Who’s Who (5).

Outs: Delia du Pommereux (4).

Rangering: A: 2 B: 8-5-4-10-6 C: 3-1-9-7.

ECURIE D. (8): Frode Hamre trener femåringen som av svært mange sies å være verdens beste travhest. Vel, kampen om den tittelen er hard og ofte avgjør dagsform rekkefølgen i toppen. Ecurie D. burde kanskje vært tippet som favoritt, men fra spor åtte bak bilvingen er vi mer tilbakeholdne. Spor åtte er ytterst i første rekke. I tillegg er Gelati Cut med, en skarp topphest fra Frankrike. Han har en bedre oppgave på papiret og blir favoritt. Legg merke til at førstepremien i oppgjøret er på hele halvannen million svenske kroner.





Liten V75

1. avd: 1-2-3-10.

2. avd: 3-4-8-12.

3. avd: ÖNAS PRINCE (4).

4. avd: 1-4-6-10.

5. avd: 6-10.

6. avd: ALLEGRA GIFONT (4).

7. avd: 2-8.

256 rekker à 50 øre, pris 128 kroner.





Mellomstor V75

1. avd: 1-2-3-10.

2. avd: 3-4-8-12.

3. avd: ÖNAS PRINCE (4).

4. avd: 1-4-6-10.

5. avd: 6-10.

6. avd: ALLEGRA GIFONT (4).

7. avd: 2-4-5-8.

512 rekker à 50 øre, pris 256 kroner.





Stor V75

1. avd: 1-2-3-10.

2. avd: Alle 12 hestene.

3. avd: ÖNAS PRINCE (4).

4. avd: 1-4-6-10.

5. avd: 1-6-9-10.

6. avd: ALLEGRA GIFONT (4).

7. avd: 2-4-5-8.

3.072 rekker à 50 øre, pris 1.536 kroner.





V5 ÅBY (innleveringsfrist kl. 17.05)

1. avd: ÖNAS PRINCE (4) – Jacoby Keeper (3) – Rome Pays Off (6) – Wild West Diamant (2).

STRØKET i V5-1 (V75-3): Brambling (1).

2. avd: Alle 12 hestene.

Tipslinje: Z. BOKO (4) – BARA DU CHENE (6) – BONE HARD FLASH (1). Outs: BILLI TIME (10).

3. avd: EASY CASH (10) – UNCLE TÖLL (6).

4. avd: ALLEGRA GIFONT (4). Reserve: Milady Grace (3).

STRØKET i V5-4 (V75-6/DD-1): Grande Diva Sisu (9).

5. avd: GELATI CUT (2) – EQURIE D. (8) – Who’s Who (5) – Delia du Pommereux (4).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 16 kroner.

Stort V5-forslag: 384 kroner.





Dagens Dobbel – ÅBY

(innleveringsfrist kl. 18.20)

En flymaskin som kan alt på en god dag: Italienske Allegra Gifont bekler rollen som vår banker i alle veddemål under dagens gedigne stevne. Hoppa stiller med en realt bra sjanse og må oppleve en dårlig dag på jobben for i det hele tatt å kunne tape?

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Allegra Gifont (4).

DD-2: Gelati Cut (2) – Equrie D. (8).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes