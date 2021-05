Travtips V65 Harstad lørdag

Kinkig bankerjakt

Lørdagskveldens bankerjakt var ikke helt enkel, men vi stoppet først ved Hassel Jahn (V65-2) i et litt uoversiktlig kaldblodsløp. Det er skrevet ut slik at hestene får tillegg etter oppnådde bestetider og ikke etter innkjørte penger slik det vanligvis er. Dermed er 12 hester av litt forskjellig alder, klasse og løpsrutine plassert til start fra fire forskjellige distanser. Vår banker er en lovende fireåring som har fått 40 meter tillegg. Hassel Jahn har startet fem ganger og aldri vunnet, men de gangene ikke galoppen har ødelagt har han stort sett vært i topp tre. Innslag av feil gangart er åpenbart fortsatt en risiko, men at hingsten har kapasitet er det ikke tvil om. I løpet etter er Rambunctious Ravin (V65-3) en fortsatt ung, men også mer merittert traver. Det er blitt hele ni seire på hingstens 15 starter til nå. Han kommer ut etter tre måneders pause, men vi tror han vinner på klassen.





V65 HARSTAD (innleveringsfrist kl. 19.30)

1. avd: LILLE JIM (9) – LUSTRA LOKE (5) – Gardin Trappa (4) – Maks Mollyn (7).

STRØKET i V65-1: Scott Odin (6).

2. avd: HASSEL JAHN (5). Reserve: Eiklill (3).

3. avd: RAMBUNCTIOUS RAVIN (6). Reserve: Filippa B.R. (7).

4. avd: BRÅTNES IDUNN (1) – UBERG ODIN (8) – A.H. SVARTEN (10) – PRINSESSE LEIA (3).

5. avd: STINA MI (8) – VALLE TRYM (10).

6. avd: ELITE B.R. (8) – TANIC PLANE (9) – Perfect King (5) – El Muro B.R. (6) – Shocking Icon (4) – W.J. Eminent Bergen (7).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 32 kroner.

Stort V65-forslag: 192 kroner.

Vurdert av Even Elvenes