Liten dipp bremset Hovlands storspill – har fem slag opp til lederen

Oslo-gutten gikk første halvdel av PGA-turneringen uten feilkjær, men veien tilbake til klubbhuset ble av det variable slaget.

Tre bogeyer mellom hull 12 og 16 satte en demper på Hovlands ellers så imponerende dag på golfbanen. Før nedturen hadde han spilt seg til fire birdier på fem hull.

23-åringen endte totalt på seks birdier lørdag. Med det bykset ham opp mange plasser på resultatlistene. Han startet runden på en delt 24.-plass, mens han etter alle er ferdige på dag tre ligger på delt sjuendeplass med dem andre.

Hovland gikk dagen tre slag under par, som var en av de bedre rundene for dagen. Leder gjør Keith Mitchell på ni under par, to slag foran Rory McIlroy og Gary Woodland som begge er sju under par. Fra lederen og ned til Hovland er det altså fem slag før siste dag.

Kristoffer Ventura spiller ikke turneringens to siste runder. Nordmannen gikk fredag ett slag over par, og det var ikke nok til å greie cuten.

[ Hovland med i kampen i Charlotte – Ventura klarte ikke cuten ]