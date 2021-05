Haaland ikke i troppen mot RB Leipzig

Haaland sto over treningen på fredag. Torsdag uttalte Dortmund-trener Edin Terzic at han antok at Haaland ble klar til kamp, men det ble han altså ikke.

Hans norske spisskollega Alexander Sørloth starter på benken for Leipzig.

En lårskade har satt 20-åringen tilbake den siste tiden. Han mistet nylig Dortmunds storseier i semifinalen mot Holstein Kiel i den tyske cupen.

Haaland står med 25 seriemål denne sesongen. Dortmund har vunnet tre av sine fire siste Bundesliga-kamper og er ett poeng bak fjerdeplassen som gir Tysklands siste inngangsbillett til neste sesongs Champions League.

RB Leipzig styrer mot en sikker 2.-plass på tabellen.