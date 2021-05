Fredagens TV-sport, time for time

11.30: Motorsport, formel 1. Første trening før Spanias Grand Prix i Barcelona søndag. (Vsport 1)

13.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open (grus, 2,6 mill. euro) for menn. Dagens første kvartfinale går mellom Dominic Thiem, Østerrike og John Isner fra USA. (Eurosport N)

13.55: Motorsport, formel 3. Kvalifisering før Spanias Grand Prix. (Vsport 1)

15.00: Motorsport, formel 1. Andre trening før Spanias Grand Prix søndag. (Vsport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open for menn. Rafael Nadal, Spania møter tyske Alexander Zverev i den andre kvartfinalen. (Eurosport N)

15.00: Golf, Canary Islands Championship (1,5 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Costa Adeje på Tenerife. Ingen nordmenn deltar. (Vsport Golf)

17.30: Sykling, etapperittet Volta ao Algarve i Portugal, på UCIs europatour, 3. etappe (203,1 km – kupert): Faro – Tavira. Mye opp og ned til å begynne med, blant annet to kategoriserte stigninger i første tredjedel. Avslutningen er forholdsvis flat, så det kan bli mange samlet i spurten. To norske proffryttere deltar i rittet; Odd Christian Eiking (Intermarché) og Vegard Stake Laengen (UAE). Rittets tøffeste etappe gikk i går, med briten Ethan Hayter (Ineos) først til toppen. Men Odd Christian Eiking gjorde en sterk etappe på åttendeplass, 34 sekunder bak vinneren. Etappen ga store utslag, så stillingen er også slik i sammendraget. (Eurosport 1)

19.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open for menn, tredje kvartfinale. Klart for Casper Ruud! Nordmannen har imponert voldsomt i Madrid, i går eliminerte han den formsterke verdensfemmeren Stefanos Tsitsipas fra Hellas. I kvartfinalen møter han 23-åringen Alexander Bublik fra Kasakhstan. Han ligger 22 plasser (nr. 44) bak Ruud på verdensrankingen, men har overrasket hittil i turneringen og eliminert habile spillere som Denis Shapovalov og Aslan Karatsev. – Det bør bli en interessant kamp. Han slår de villeste slag og gjør også de villeste feil. Han går gjerne for utrolige slag, men lykkes også med mange av dem, sier Casper Ruud. (Eurosport N)

19.15: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, 20. runde: TSG Hoffenheim – SC Sand. Gjestene slo Werder Bremen sist, men slåss fortsatt mot nedrykk. Hoffenheim er på tredjeplass, men er et hav bak topplagene Bayern og Wolfsburg og må konsentrere seg om å trygge kvalifisering til mesterligaen. (Vsport 3)

20.00: Golf, Wells Fargo Championship (8,1 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Quail Hollow Club i Charlotte, North Carolina. Viktor Hovland gjorde en grei åpningsrunde i går. Han endte to under par og ligger på en delt 18.-plass, fem slag bak lederen Phil Mickelson. Hovland fortsetter å gå i en trio med stjernene Justin Thomas og Patrick Cantlay. De starter dagens runde klokka 18.54 norsk tid. Kristoffer Ventura fikk en grusom start i går med tre bogeyer på rad. Han spilte resten av runden på par, men klarte ikke å ta inn det tapte. Fra et vanskelig utgangspunkt på delt 111.-plass må han slå seg opp og over cutgrensen i dag. Han startet sin runde klokka 15.02 norsk tid i selskap med danske Sebastian Cappelen og Keenan Huskey fra USA. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Premier League, 12. spilledag fra Milton Keynes. (Vsport +)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 32. runde: VfB Stuttgart – FC Augsburg fra Mercedes-Benz Arena. Stuttgart har ramlet av i kampen om Europa-spill etter fire strake tap mot lag foran seg på tabellen. Her bør de imidlertid slå tilbake – Augsburg har heller ikke vunnet på fire kamper og er blant ligaens dårligste bortelag. (Vsport 1)

21.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open for menn. Den siste kvartfinalen går mellom italieneren Matteo Berrettini og Cristian Garin fra Chile. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 35. runde: Leicester City – Newcastle United fra King Power Stadium. Leicester på tredjeplass trenger åtte poeng på sine fire siste kamper for å være garantert mesterliga neste sesong. Spissen Kelechi Iheanacho har scoret 10 mål på de siste 13 PL-kampene så de kan vel fort sikre seg tre av poengene her? «The Foxes» har riktig nok vært det svakeste av de seks topplagene på hjemmebane denne sesongen, men Newcastle er også blant de svakeste borte. «The Magpies» trenger i teorien tre poeng til, men har langt på vei sikret ny kontrakt i Premie League. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 36. runde: RC Lens – Lille OSC fra Stade Bollaert-Delelis. Lille er fortsatt serieleder, men med PSG halsende ett poeng bak har de et enormt press på seg når de tjuvstarter den tredje siste serierunden i kveld. Lens er også presset, de skal forsvare den siste Europa-plassen i ligaen. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 35. runde: Real Sociedad – Elche fra Reale Seguros i San Sebastian. Sociedad spiller for en plass i Europaligaen, Elche slåss for å overleve når det gjenstår fire runder. (Strive TV)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Philadelphia Flyers fra Capital One Arena. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Anaheim Ducks fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Mats Zuccarello og lagkameratene i Wild har prestert merkbart dårligere etter at plassen i Stanley Cup-sluttspillet var sikret. Natt til torsdag ledet de til det gjensto fem minutter, men Vegas utlignet og vant til slutt 3–2 i forlengning. For Wild var det tredje tap på fem kamper, men de bør likevel slå bunnlaget Anaheim? (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Colorado Avalanche fra Staples Center. (Vsport 2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Arizona Coyotes fra SAP Center. (Vsport 1)