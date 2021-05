Travtips V65 Bergen torsdag

Jakter mer suksess

Man har lært noe gjennom årene som travtipper og ekspert. Blant annet at når profftrenere utenfra gjester travparken i Bergen bør alarmen gå. En som har vist at hestene på stallen er i strålende form er Tom Erga fra Forus i Stavanger. Sist Erga gjestet Bergen ble det ei bøtte med triumfer. I kveld er han på plass igjen, men med dagens strykning av Jugghar Boko (V65-2) er et av de sterkeste kortene hans borte. Vårt bankervalg blir i stedet en annen Forus-ekvipasje: Pål Buer og Anders U.S. (V65-5/DD-1) ser ut til å ha en helt riktig oppgave.





V65 BERGEN (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: KAVALEREN (4) – NESS TJO FRYD (5) – Komnes Troll (2).

2. avd: ESAU (2) – MY HURRICANE (3) – Starturn P.T. (4).

STRØKET i V65-2: Jugghar Boko (8).

3. avd: MØRTVEDT SOL (6) – ÅSE TOM (4) – IDU NOR (2) – Magnums Valentin (1) – Skeie Sam (9).

4. avd: OPSETH MJOLL (2) – JIPPI (8) – FLYTAN (3) – YLAJALI (1).

STRØKET i V65-4 (V5-1): Grude Odin (13).

5. avd: ANDERS U.S. (5). Reserve: You Love (1).

6. avd: WATCHDOG (2) – RADIEUX (9).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 96 kroner.

Stort V65-forslag: 360 kroner.





Dagens Dobbel – BERGEN

(innleveringsfrist kl. 20.25)

Budet er klart: Vi går for hesten med navnet Anders U.S. (DD-1) som er herdet mot harde konkurrenter. Han har en fin oppgave i kveldens DD og vil rimelig sikkert kjempe om gullet.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Anders U.S. (5).

DD-2: Watchdog (2) – Radieux (9).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes