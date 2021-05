Torsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open (grus, 2,6 mill. euro) for menn, 3. runde. Dominic Thiem mot Alex de Minaur er aktuell kamp. (Eurosport N)

15.00: Golf, Canary Islands Championship (1,5 mill. euro) på Europatouren for menn. Første spilledag fra Costa Adeje på Tenerife. Ingen nordmenn deltar. (Vsport Golf)

13.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 3. runde. Russiske Daniil Medvedev møter Cristian Garin fra Chile. (Eurosport N)

15.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 3. runde. Kampen mellom Rafael Nadal og Alexei Popyrin fra Australia skal etter planen starte nå. Vår egen Casper Ruud viser sterkt spill og feide banen også med japanske Nishioka i går. I tredje runde ser det langt vanskeligere ut. Nå står han mot verdensfemmeren Stefanos Tsitsipas fra Hellas. Ruud og Tsitsipas er jevngamle, men grekeren har vist enda sterkere form og gikk nylig helt til topps i Masters 1000-turneringen i Monaco. – Huff, det blir tøft. Han er jo i sitt livs form, sier Ruud selv. Oppgjøret har planlagt start klokka 16.00. (Eurosport N)

17.00: Håndball, trekning av EM-sluttspillet for menn 2022 i Slovakia og Ungarn. Christian Berges Norge ligger i hatten. (Vsport +)

17.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 3. runde. (Eurosport N)

17.30: Sykling, etapperittet Volta ao Algarve i Portugal, på UCIs europatour, 2. etappe (182,8 km – flatt/fjell): Sagres – Fóia. Etappen starter flatt, men blir etter hvert hardere med fire kategoriserte stigninger. Den siste er tøffest, 7,7 km opp til mål på Alto da Foia nesten 900 meter over havet. To norske proffryttere deltar i rittet; Odd Kristian Eiking (Intermarché) og Vegard Stake Laengen (UAE). En av forhåndsfavorittene, irske Sam Bennett, spurtvant gårsdagens etappe. (Eurosport 1)

18.30: Håndball, dansk eliteserie menn, mestersluttspill gr. 1: KIF Kolding – Bjerringbro/Silkeborg. B/S er nummer to, Kolding sist i pulja på fire lag. (TV 2 Sport 2)

18.30: Fotball, fransk eliteserie kvinner, fra 19. runde: Paris FC – Paris Saint-Germain fra Stade Charlety. Paris FC er nummer fire, PSG kjemper med Lyon om gullet. De er to poeng bak, men overtar tabelltoppen med seier i denne utsatte kampen. (Vsport 3)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 28. runde: Rhein-Neckar Löwen – Füchse Berlin. Kiel og Flensburg ligger à poeng på toppen. Löwen har tredjeplassen, fem poeng bak før denne kampen. Füchse kjemper for å få fatt i den siste plassen som gir spill i EHFs europaliga. (Vsport 2)

19.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 3. runde. Dagens siste singlekamp går mellom engelske Daniel Evans og Alexander Zverev fra Tyskland. (Eurosport N)

19.05: Baseball, USAs Major League: New York Yankees – Houston Astros fra Yankee Stadium. (Vsport 1)

20.00: Golf, Wells Fargo Championship (8,1 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Quail Hollow GC i Charlotte, North Carolina. Viktor Hovland startet beskjedent i Florida forrige helg, men spilte seg kraftig opp lørdag og søndag og endte på delt tredjeplass til slutt. Dermed rykket han fire plasser opp på en sterk 11.-plass på verdensrankingen, det er nytt karrierebeste. Denne helgen står det nye slag og i dag startet Hovland sin runde sammen med de amerikanske stjernene Justin Thomas og Patrick Cantlay rett over klokka 13.30 norsk tid. Kristoffer Ventura klarte ikke cuten i Florida sist. Nå gjør han et nytt forsøk og slår ut blant de aller siste – klokka 20.22 norsk tid. Han har selskap av danske Sebastian Cappelen og Keenan Huskey fra USA. (Eurosport 1)

20.30: Darts, Premier League, 11. spilledag fra Milton Keynes. (Vsport +)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, semifinale 2. kamp: AS Roma – Manchester United fra Olympiastadion (2–6). Blant de få tilskuerne i kveld er kanskje José Mourinho? 58-åringen skaffet Manchester United det foreløpig siste trofeet da de vant nettopp Europaligaen i 2017, men fikk likevel sparken året etter. I mellomtiden har portugiseren fått fyken i Tottenham også, men denne uka ble det kjent at han tar over AS Roma neste sesong. For Roma er denne sesongen uansett så godt som over. Etter 2–6 i den første kampen på Old Trafford skal det være kun litt teori igjen å klynge seg til i kveld. I hjemlig liga kan de ikke håpe på annet enn å skaffe seg kvalifisering til nyskapningen Europa Conference League, turneringen for «røkla» i Fotball-Europa. (TV 2)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, semifinale 2. kamp: Arsenal – Villarreal fra Emirates Stadium i London (1–2). Tidligere Arsenal-sjef Unai Emery (49) har vunnet denne turneringen tre ganger med Sevilla. Nå har han skumle hensikter som sjef for Villarreal. Med 1–2 borte er Arsenal nødt til å score, og helst så raskt som mulig. Derfor er det litt urovekkende at Martin Ødegaard og lagkameratene har slitt mest med effektiviteten hjemme på Emirates de siste ukene. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens fra Scotiabank Arena (Vsport 1), Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 2)

03.38: Baseball, USAs Major League: Los Angeles Angels – Tampa Bay Rays fra Angel Stadium of Anaheim. (Vsport 1)