Travtips svensk V86 onsdag

Kaldblodshest blir vår banker

Kaldblodstraveren L.Q. Widde (V86-5) er tilbake etter en drøy måneds pause og behandling av veterinær og tar sin sjuende strake seier på sju forsøk? Vi vet at trener og kusk Jörgen Westholm er fornøyd med tingenes tilstand hos vallaken, det bør være nok til å prøve duoen som banker. Han skal få god startfart fra spor seks på 20 meter tillegg. Dessuten lanserer vi Balder D.K. (V86-7) som et godt objekt. Den åtte år gamle danskfødte hesten har vunnet 16 løp på 50 starter. De to siste kom i april, på 1.13-tider over full distanse. Han trives i tet, så fra innersporet i kveld tror vi vallaken legger på til tre strake for kusk og trener Troels Andersen.





V86 BERGSÅKER/SOLVALLA

(innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: J.H. MANNERHEIM (4) – MINDYOURVALUE W.F. (5) – Queer Fish (2).

2. avd: MISTER HERCULES (3) – HENRY FLYER SISU (5).

STRØKET i V86-2: Elegant Ima (8).

3. avd: ZIDANE (5) – ALBERT ZONETT (8) – SILVER BULLIT (11) – KAJ DI QUATTRO (6) – Vanja (7) – Wispering Pines (12).

4. avd: MUSTANG RACER (9) – DAVEN PORT (3) – Michelot (1) – Carl Halbak (8).

5. avd: L.Q. WIDDE (9). Reserve: Ängsbrage (13).

STRØKET i V86-5: Spang Jerkeld (15).

6. avd: LACILLE BOKO (12) – GLORIUS U.M. (11) – BREEZE (7) – Blue Jay (1) – Al’s Boozy Suzy (3).

7. avd: BALDER D.K. (1). Reserve: Swagger (6).

8. avd: MARION FOUTY BON (9) – NO BUSINESS (4) – MALVHA HA (5).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 72 kroner (rekkepris 25 øre).

Stort V86-forslag: 450 kroner.





Dagens Dobbel – BERGSÅKER/SOLVALLA

(innleveringsfrist kl. 21.40)

Onsdagens store spilleobjekt er kvikkere enn de aller fleste i starten, han nærmest flyr fram. Etter som distansen er perfekt kort, og fordi kvaliteten på konkurrentene er overkommelig, lanserer vi Balder D.K. som et solid holdepunkt.

Systemforslag 300 kroner:

DD-1: Balder D.K. (1).

DD-2: No Business (4) – Malvha Ha (5) – Marion Fouty Bon (9).

(tre kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes