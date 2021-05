Qatar-topp stempler norsk kritikk som «feilplassert»

– Vi støtter forbund og spillere som benytter anledningen til å ta kampen for menneskerettigheter. Kritikken deres av VM i 2022 er imidlertid feilplassert. Jeg tror det er mange som ikke har fått med seg alle endringene Qatar har gjort, sier sjeik Thamer Al-Than til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Han er sjef for qatarske myndigheters kommunikasjonsavdeling.

I februar ble det på nytt satt søkelys på fremmedarbeidernes situasjon i Qatar. Da skrev avisen The Guardian at flere tusen arbeidere har mistet livet det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

Avsløringen førte til at en rekke norske fotballklubber – med Tromsø i spissen – krevde norsk boikott av 2022-VM. Det blir et tema på et ekstraordinært NFF-ting 20. juni.

Boikottkravet fikk mye internasjonal oppmerksomhet. I mars satte det norske fotballandslaget i gang en protestmarkering som spredte seg til flere europeiske land.