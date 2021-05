Onsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open (grus, 2,6 mill. euro) for menn, 2. runde. Aktuell kamp på hovedbanen er spanske Alejandro D. Fokina mot den andreseedede russeren Daniil Medvedev. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 2. runde. Oppgjøret mellom Kei Nishikori fra Japan og tyske Alexander Zverev er mest aktuelt. (Eurosport N)

15.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 2. runde. Etter walk over i første runde trer også det store hjemmehåpet Rafael Nadal inn i turneringen. Han møter sin landsmann Carlos Alcaraz. (Eurosport N)

17.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 2. runde. Casper Ruud leverte en sterk åpning på turneringen da han eliminerte canadieren Felix Auger-Aliassime i to strake sett (6–1, 6–4) i første runde i går. I andre runde møter han japaneren Yoshihito Nishioka, kampen var stipulert til å starte ca. klokka 17, men det er foreløpig skjøvet til omtrent 18.30. Japaneren er nummer 60 på ATP-rankingen, Ruud nummer 22. (Eurosport N)

17.30: Sykling, etapperittet Volta ao Algarve i Portugal, på UCIs europatour, 1. etappe (189,5 km – lett kupert): Lagos – Portimão. Etappen går i lavlandet ved kysten og har bare én kategorisert stigning som er tre kilometer lang og går opp til 307 m.o.h. To norske proffryttere stiller til start; Odd Kristian Eiking (Intermarché) og Vegard Stake Laengen (UAE). (Eurosport 1)

18.30: Håndball, tysk Bundesliga menn, 28. runde: Frisch auf Göppingen – SG Flensburg-Handewitt. Viktig kamp for «norske» Flensburg, som har ett poengs forsprang til THW Kiel på tabelltoppen. Göppingen holder femteplassen, men er 12 poeng bak. Flensburg-troppen teller hele fire norske landslagsspillere: Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Magnus Abelvik Rød. (Vsport +)

18.30: Håndball, dansk eliteserie menn, mestersluttspill gr. 2: Skjern – Aalborg. Aalborg topper gruppa, Skjern med den norske bautaen Bjarte Myrhol ligger sist. (TV 2 Sport 2)

18.30: Fotball, engelsk Super League kvinner, 21. runde: Tottenham – Chelsea fra The Hive Stadium i London. Guro Reiten fikk et kvarter som innbytter sist, da Chelsea klarte uavgjort 2–2 i toppkampen mot Manchester City. Ett poeng var ikke nok til å ta over serieledelsen, Chelsea ligger fortsatt ett poeng bak City. Men London-klubben spiller fortsatt for seriegull – de har denne hengekampen å gå på før siste serierunde og har ikke råd til å feile her. Tottenham har ikke vunnet en ligakamp siden 17. januar, men er likevel sikret mot nedrykk. (Vsport 3)

19.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open for menn, 2. runde. Etter utsettelsen i ettermiddag skal kampen til Casper Ruud pågå for fullt ennå. I dagens siste herresingle møtes franske Benoit Paire og Stefanos Tsitsipas fra Hellas. (Eurosport N)

19.15: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, fra 13. runde: FFC Eintracht Frankfurt – SGS Essen. Et oppgjør midt på tabellen tre runder før slutt. (Vsport 2)

20.00: Darts, Premier League, 10. spilledag fra Milton Keynes, England. (Vsport +)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, semifinale 2. kamp: Chelsea – Real Madrid fra Stamford Bridge i London. Med 1–1 i Madrid i forrige uke har Chelsea sikret seg et godt utgangspunkt for å nå sin første finale siden de vant turneringen i 2012. London-laget er blitt et meget sterkt defensivt kollektiv under manager Thomas Tuchel, i bortekampen hadde Real ett skudd på mål og det var kanonkula fra Karim Benzema som gikk inn. Kanskje må de stole på den franske veteranen igjen – Real er nødt til å score i kveld. Midtstopper Raphaël Varane er ute med skade for Real, men klippen Sergio Ramos er forhåpentlig tilbake i midtforsvaret etter å ha vært frustrert og skadd tilskuer for en uke side. Chelsea-boss Tuchel er for øvrig eneste aktive manager som nå har møtt Real Madrid fem ganger uten å tape. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Washington Capitals fra Madison Square Garden. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Vegas Golden Knights fra Excel Energy Center i Saint Paul. Mats Zuccarello og Minnesota lå under 3–5 for tabelltopp Vegas natt til tirsdag, men snudde til seier 6–5 med tre scoringer i siste periode. (Vsport 1)

03.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Colorado Avalanche fra SAP Center. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Los Angeles Kings fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 2)