Ingen verdensrekord for Grøvdal – arrangøren beklager

Den norske friidrettsprofilen løp inn til den råsterke tiden 14.39 i en rundløype inne på potetgullfabrikantens Maaruds område i Sør-Odal. Grøvdals tid er raskere enn verdensrekorden på distansen.

I etterkant er løypa kontrollmålt, i håp om at Grøvdals tid skulle få offisiell status som verdensrekord. Sjekken viste at traseen var 12,5 meter for kort, fremgår det av en pressemelding fra arrangøren.

«På vegne av Rekordløpet og Ullensaker/Kisa Friidrett ønsker vi å beklage på det sterkeste at Karolines fantastiske prestasjon ikke kan bli godkjent som rekord», heter det blant annet der.

Ville tatt rekorden

Den offisielle verdensrekorden på distansen lyder på 14.43 og tilhører kenyanske Beatrice Chepkoech. Hun løp i likhet med Grøvdal i et felt der både menn og kvinner deltok.

Arrangøren påpeker videre at traseen lørdagens løp opprinnelig skulle gått i, var målt opp og godkjent i henhold til reglene. Som følge av lokale smittevernregler måtte imidlertid arrangementet flyttes på kort varsel.

– Det positive oppi dette er at Karoline med sin fart bruker ca. to sekunder på disse 12,5 meterne og derfor ville vært godt innafor verdensrekord hvis traseen ikke hadde manglet disse meterne. Det er svært viktig for oss å få fram dette poenget, både for hennes selvtillit videre i en OL-sesong, og slik at folket skal forstå hvilken utrolig prestasjon dette er, sier André Hjorteseth i Rekordløpet.

Amalie Sæten ble nummer to lørdag, mens Maria Sagnes Wågan fulgte deretter.

Øvrige formaliteter i orden

– Dette var deilig, og det er en lettelse å vise at jeg har tatt steg siden i fjor høst. Nå er jeg mest lettet, sa Grøvdal til mediene etter målgang.

Hun skulle ha sesongåpnet for et par uker siden, men da ble den planlagte konkurransen avlyst på grunn av koronarestriksjoner.

Kun fem andre europeiske kvinner har løpt fem kilometer gateløp på under 15 minutter.

Arrangøren opplyser at alle andre formaliteter rundt Grøvdals løp ble ivaretatt lørdag. Dopingkontroll ble gjennomført på stedet av Antidoping Norge.