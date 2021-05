OL-billetten var et faktum da Tuxen sikret seg semifinaleplass på 10 meter tårnstup under et verdenscupstevne i nettopp Tokyo.

Det bekrefter landslagstrener Roy Terje Prøis Nygård overfor NTB.

– Vi satte dette som et mål i 2016, og så klarte hun det på siste forsøk. Hun har gjort et voldsomt comeback det siste året etter skade og operasjon i USA, hvor hun studerer for tiden, sier han til NTB.

– Ikke minst står det respekt av å prestere når du vet at det kanskje er siste sjanse for en drøm du har hatt i så mange år, tilføyer han.

Følte med lillesøsteren

Like bra endte ikke konkurransen for Anne Vildes lillesøster Helle Tuxen (19). Hun endte lenger ned på resultatlistene i det som var siste sjanse til å kvalifisere seg til de kommende sommerlekene.

Dermed blir det ingen OL-deltakelse for den yngste av Tuxen-søsknene. Det la en kraftig demper på gleden til storesøster Anne Vilde.

– I dag var den beste og verste dagen i livet mitt. Jeg klarte å sikre en plass for landet mitt på 10 meter i OL, men søsteren min klarte det ikke, skriver den OL-klare stuperen på Instagram.

– Vi har trent sammen hele livet, og vårt aller største mål har hele tiden vært å reise sammen til OL, heter det videre i innlegget.

Helle Tuxen legger ikke skjul på sin skuffelse.

– Hard dag på kontoret i dag, skriver hun på sin Instagram-konto.

OL-oppkjøring med EM

Anne Vilde Tuxen endte på 19.-plass i kvalifiseringen i Tokyo. Det ga semifinaleplass og OL-billett. I semifinalen avanserte hun tre plasser på resultatlista til 16.-plass.

De 12 beste gikk til finale. Helle Tuxen endte på 30.-plass i kvalifiseringen i Tokyo.

Nå rettes fokuset mot de utsatte sommerlekene i Japan for Anne Vilde.

– Det mangler litt finpuss, men det håper vi å få på plass før lekene i sommer. Det norske laget reiser nå til EM senior 10. til 17. mai, så der får hun trent godt og konkurrert igjen, sier landslagstrener Prøis Nygård til NTB.