Travtips V75 Jarlsberg tirsdag

To hete kaldblods

Vi har studert dagens oppgjør og liker det som tilbys. Ikke minst er Soten (V75-2) på plass, en kvikk type som er i stand til å føre sitt løp til mål. Lille Halvor (V75-3) er frontløperen i sitt oppgjør. Han fikk press i omganger på Biri forleden og ga seg litt til slutt. Det skjer neppe nå, kvaliteten på konkurrentene er langt mildere. Våre to mulige sikre stikk er herved nevnt.

V75-1. Varmblodshester, 2609 meter bilstart

Tips: Falcon Eye (2) – Oz (4) – Frick (6).

Outs: Tanyo Destrier (8).

KOMMENTAR: Et stort talent tippes først. Falcon Eye (2) har styrke, er tøff og er påmeldt i høstens kamp om en finalebillett til Derby. Vi var lenge inne på å tippe ham som banker, men synes motstanderne er såpass harde at det ble til at vi garderte. Oz (4) er tøff og duger. Frick (6) er i sitt livs form og er også i stand til å ta hjem seieren. Se dessuten opp for sterke Tayno Destrier (8). Kanskje er formen der tilbake, selv om det har sett litt tvilsomt ut i det siste.

Rangering: A: 2 B: 4-6-8-1 C: 5-7-3.





V75-2. Kaldblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Soten (1) – Skeie Ida (9) – Almoda (6).

Outs: Tangen Tore (5).

KOMMENTAR: Soten (1) har utviklet seg enormt i det siste og besitter langt større fart enn tidligere. Spor én bak bilen på sprint er gullkantet. Han bør lede til mål. En meget sannsynlig sikker vinner, en mulig banker. Det til tross for at hingsten ble utålmodig og slo over i galopp da han prøvde seg over samme distanse på Jarlsberg fredag.

Rangering: A: 1 B: 9-5-6-3-4 C: 10-7-2-8.





V75-3. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Lille Halvor (6) – Ask Titan (1) – Spønsk (12).

Outs: Bråtnes Myrra (2).

KOMMENTAR: En ny mulig vinner her? Kvikke Lille Halvor (6) stikker mest sannsynlig rett til tet og vil lede an så lenge kreftene rekker. Trolig til mål, for hesten traff på langt bedre konkurrenter i sin siste start og holdt svært godt til mål var passert. Ny kusk i Eirik Høitomt er også spennende.

Rangering: A: 6 B: 1-12-2 C: 7-11-8-5-9-4-3.

STRØKET i V75-3: Mjølner Satin (10).





V75-4. Varmblodshopper, 1609 meter bilstart

Tips: Ayita (1) – Stand by Me Ås (4) – N.Y. Embrasse Moi (6).

Outs: Fresh Pepper (9).

KOMMENTAR: Her er rundens spillenøtt, de aller fleste av deltagerne kan vinne. Spillerne gjør rett i å gardere med mange på kupongen. En som skiller seg litt ut er Ayita (1). Der i gården er formen enorm, videre finnes det fart og snert. Kan hun rett og slett lede hele veien til mål? Stand By Me Ås (4) kom for seint i angrep i det siste løpet. Det ble langt fram til teten, men avslutningen hennes gnistret. Enda bedre i kveld? Bak denne duoen er det bare å fylle på med markeringer.

Rangering: A: 1 B: 4-6-9-8-10-5-7-2-3.





V75-5. Kaldblodshopper, 2140 meter voltestart

Tips: Jelina (9) – Nelson Andrea (8) – Kjølstad Jænta (1).

Outs: Skaane Tora (3).

KOMMENTAR: Lille Jelina (9) er i stadig utvikling og ligner mer og mer en V75-hest i løpet av kort tid. At hun ikke orket helt til mål på Biri i siste starten kom av at åpningen ble alt for hard. Det lukter revansje. Nelson Andrea (8) viste også bedre takter i det samme oppgjøret. Etter å ha smøget fram lenge satt sluttspurten som et skudd. Vi tror mest på de nevnte to.

Rangering: A: 9 B: 8-1-5-3-7-4-2-6-11-10.





V75-6. Kaldblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: Ramstad Balder (5) – Torben (4) – Osen Prinsessa (3).

Outs: Mellem Tyr (1).

KOMMENTAR: Kan det være slik at førstemann til «planken» har størst vinnersjanse? I så fall vil duellen mellom Torben (4) og Ramstad Balder (5) avgjøre. Hestene stortrives dessuten med at distansen er kort. Noen ord også om Osen Prinsessa (3) og Mellem Tyr (1), vårt tredje og fjerdevalg i rangeringen: Begge stiller nydelig til og har enorm fart å ty til. De skal dessuten være på vei opp i formkurven.

Rangering: A: 5 B: 4-3-1-9-6-2-10-7-8.





V75-7. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Marvellous Tooma (9) – Custom Cheval (3) – Innovation Love (2).

Outs: Gogo Hall (6).

KOMMENTAR: Marvellous Tooma (9) heises helt til topps hos oss, en tøff og sterk type med stadig bedre form å by på. Distansen over 2100 meter er meget passende, men sporet kunne gjerne vært noe bedre. Uansett stiller Marvellous Tooma med en solid sjanse. Custom Cheval (3) vant en kvalifisering til Derby i fjor, han er ung og fortsatt i utvikling. Dessuten så hingsten sterk ut ved seieren for 14 dager siden. Vi tar ham med på det store kupongforslaget.

Rangering: A: 9 B: 3-6-2-1-7-8-5.

STRØKET i V75-7 (V5-3/DD-2): Lady Lane (4).





V75 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 19.00)

1. avd: FALCON EYE (2) – OZ (4) – FRICK (6) – Tayno Destrier (8) – Gone With The Wine (1).

2. avd: SOTEN (1). Reserve: Skeie Ida (9).

3. avd: LILLE HALVOR (6). Reserve: Ask Titan (1).

STRØKET i V75-3: Mjølner Satin (10).

4. avd: AYITA (1) – STAND BY ME ÅS (4) – N.Y. EMBRASSE MOI (6) – FRESH PEPPER (9) – EMOTION U.M. (8).

5. avd: JELINA (9) – NELSON ANDREA (8) – KJØLSTAD JÆNTA (1).

6. avd: RAMSTAD BALDER (5) – TORBEN (4) – Osen Prinsessa (3) – Mellem Tyr (1) – Vertigo Dominant (9).

7. avd: MARVELLOUS TOOMA (9) – Custom Cheval (3).

STRØKET i V75-7 (V5-3/DD-2): Lady Lane (4).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 45 kroner.

Stort V75-forslag: 300 kroner.





Dagens Dobbel – JARLSBERG

(innleveringsfrist kl. 20.45)

Snakk om riktig oppgave for en traver: Tøffe Marvellous Tooma går ned minst to divisjoner i dagens DD-2. Han bør vinne, men om noe trekker ned er startsporet ikke helt innafor. Vi lar det imidlertid stå til.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Torben (4) – Ramstad Balder (5).

DD-2: Marvellous Tooma (9).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes