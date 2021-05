Tirsdagens TV-sport, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Madrid Open (grus, 2,6 mill. euro) for menn, 1. runde. Casper Ruud røk ut i semifinalen i München i helgen, men gjorde likevel et byks på verdensrankingen til 22.-plass – hans beste ranking i karrieren. Nå er han klar for en ny grusturnering i den spanske hovedstaden, der han møter Felix Auger-Aliassime fra Canada i første runde. Canadieren er en tøff opponent og ligger to plasser foran Ruud på verdensrankingen. Men Ruud kommer med økt selvtillit og en stadig friskere arm. Under turneringen i München merket han ingenting til smertene i håndleddet som har plaget ham i flere uker. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open, 2. runde. Flere aktuelle kamper, blant annet oppgjøret mellom Tommy Paul, USA og Andrej Rublev, Russland. (Eurosport N)

15.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open, 2. runde. Kanskje får vi se oppgjøret mellom Alexander Bublik fra Kasakhstan og Denis Shapovalov, Canada?(Eurosport N)

17.00: Ishockey, privatlandskamp menn: Sverige – Norge fra Malmö. Den andre av to privatlandskamper i Sverige. Norges første kamp mot «Tre Kronor» ble spilt i går kveld, der det ble tap med 2–5. Dette er Norges første landskamper siden februar 2020. Kampene er ledd i oppkjøringen mot ishockey-VM, som dras i gang i Latvia om tre uker. (SVT1, TV 2 Sport 2)

19.00: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open, 2. runde. Mest aktuelle kveldskamp er oppgjøret mellom tredjeseedede Dominic Thiem, Østerrike og Marcos Giron fra USA. (Eurosport N)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, semifinale 2. kamp: Manchester City – Paris Saint-Germain fra Etihad Stadium. Manchester City og kapteinen Kevin De Bruyne har tilsynelatende ett bein i finalen etter å ha vunnet 2–1 i Paris i forrige uke. De lå under 0–1, men snudde kampen totalt i 2. omgang og var massivt imponerende, selv om målene kanskje var av det litt heldige slaget. Fjorårsfinalist PSG har imidlertid vært svært gode på bortebane i mesterligaen denne sesongen og har slått ut både FC Barcelona og Bayern München med sterke seire på fremmed gress. Man skal heller ikke undervurdere PSGs voldsomme offensive kraft, med Angel di Maria i kanonform i tillegg til essene Neymar og Kylian Mbappé. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Chicago Blackhwaks fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Edmonton Oilers fra Rogers Arena. (Vsport 1)