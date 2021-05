Ruud med full kontroll i Madrid – feide stortalent av banen: – Nesten feilfritt

Oppgjøret endte med sifrene 6-1, 6-4.

– Det var en utrolig god match mot en god spiller. Han er farlig på alle underlag. Jeg spilte en nesten feilfri kamp, spesielt i første sett. Jeg servet meget godt og hadde også mange ess, sa Ruud til NTB.

– Forholdene er litt annerledes her enn på andre grusbaner. Det skyldes delvis hvor høyt (667 meter over havet) Madrid ligger. Ballen spretter ofte litt høyere her, fortsatte han.

Ingen fare

Ruud vant førstesettet 6-1 etter å ha fått til det meste. Det tok bare vel en halvtime å spille de sju gamene på rødgrusen i den spanske hovedstaden.

Det ble jevnere i andresettet, men Ruud sto for det første servebreaket da han gikk opp til 4-3-ledelse i solskinnet i Madrid. Deretter hadde nordmannen to matchballer på stillingen 5-3, men canadieren Auger-Aliassime avverget begge og reduserte til 4-5.

Ruud sikret seg kjapt 40-0 i siste game, og i det tredje forsøket slo han inn matchballen. Kampen varte i halvannen time. Ruud var ikke særlig presset noen gang.

Motivert

Ruud møter japanske Yoshihito Nishioka i andre runde onsdag. Han er nummer 60 på ATP-rankingen. Slik tablået ser ut vil trolig verdensfemmeren Stefanos Tsitsipas (Hellas) vente allerede i tredje runde om Ruud spiller seg dit.

– Motivasjonen min er skyhøy for denne grussesongen. Jeg vil gjøre det godt her, og så reise til Roma i neste uke, sa nordmannen etter tirsdagens kamp.

Auger-Aliassime er nummer 20 på ATP-rankingen der Ruud innehar 22.-plassen.

