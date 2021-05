Travtips V65 Klosterskogen mandag

Spennende gjest fra vest

Travfolket forflytter seg fra Jarlsberg og ti mil sørover til banen i Skien på kvelden. Der dukker det også opp en spennende gjest fra andre kanten: Forus-trener Tom Erga jobber i solid medvind om dagen og seirene triller inn på stallen. I dag tar han turen fra Rogaland med flere gode travere. Blant dem Førlands Odin (V65-6/DD-2) som vant i snerten stil i årsdebuten sin. Vi drister oss til bankerspill i DD, men tar med noen til på det største V65-forslaget. Samme mann har også med seg Skeie Alma (V65-3) som vant i overbevisende stil i Bergen sist. Kaldblodshoppa får vår fulle tillit i V65 fra sitt innerspor bak startbilen.





V65 KLOSTERSKOGEN (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: COKTAIL VOICE (5) – MESSINA (4).

2. avd: STASLINE (3) – Lystad Odin H. (1) – Galant (5).

3. avd: SKEIE ALMA (1). Reserve: Garli Viktor (6).

4. avd: ONLY BE KIND TO ME (5) – JUGGHAR BOKO (6) – FLORRY’S PRINCESS (1) – DELICIOUS ME (8) – DESIGNED GENIUS (2).

5. avd: ESTI RONAI (3) – ZIVA (5).

6. avd: FØRLANDS ODIN (9) – Faste Jerva (5) – Valle Gulla (10) – Aasvind (1).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 20 kroner.

Stort V65-forslag: 240 kroner.





Dagens Dobbel – KLOSTERSKOGEN

(innleveringsfrist 20.25)

Systemforslag 400 kroner:

DD-1: Esti Ronai (3) – Ziva (5).

DD-2: Førlands Odin (9).

(to kombinasjoner à 200 kroner)

Vurdert av Even Elvenes