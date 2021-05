Håper på topphåndball i Norge: Cupfinale i midten av mai eller august

Koronapandemien har stoppet håndballen i lang tid, men Norges Håndballforbund håper på «ja» fra myndighetene til å få unnagjort kvinnefinalen.

Vanligvis spilles den i romjula.

– I disse tider må vi ta forbehold om at koronarestriksjonene gjør det mulig å spille kampen. Om det ikke går, er planen å gjøre et nytt forsøk i august, melder NHF i et presseskriv.

Vipers er Norges klart beste lag og også klart for Champions League-sluttspillet i Ungarn i slutten av mai.

NM-kampen vil kunne gi svært Vipers nyttig kamptrening før mesterligasluttspillet i Budapest 29. og 30. mai. Der venter CSKA Moskva (Russland) i semifinalen.

Brest (Frankrike) og ungarske Györ møtes i den andre semifinalen.

(©NTB)