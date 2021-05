Søndagens TV-sport, time for time

09.20: Motorsport. MotoGP, oppvarming og første runde fra 09.45. (Vsport3)

12.30: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open, 1. runde. (Eurosport N)

12.30: Fotball, italiensk Serie A, 34. runde: Lazio – Genoa. (Strive TV)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1, 35. runde: Bordeaux – Rennes. (Vsport+)

13.00: Fotball, skotsk Premier League menn, 36. runde, øvre halvdel: Rangers – Celtic fra Ibrox Stadium. (Vsport2)

13.45: Sykling, Tour de Romandie i Sveits, verdenstouren menn (17 av 33): 6. og siste etappe, 16,9 km tempo i Fribourg. (Eurosport N)

14.00: Golf, Tenerife Open (1,5 mill. euro), europatour menn i Costa Adeje, Spania. Siste dag. (Viasat Golf)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (34. runde): Newcastle – Arsenal fra St. James’ Park. Arsenal og Martin Ødegaard trenger en opptur i Premier League-innspurten. Etter at Fulham tapte lørdag kan Newcastle skaffe seg en ordentlig luke ned til nedrykksplass. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn (34. runde): SSC Napoli – Cagliari. (Strive TV)

15.30: Tennis, ATP-turneringen Madrid Open, 1. runde. (Eurosport N)

16.00: Motorsport, Formel-1, Portugals Grand Prix i Portimão, VM-runde 3 av 23. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk superliga kvinner (21. runde): Manchester City – Birmingham. (Vsport3)

16.45: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (31. runde): PSV Eindhoven – Heerenveen. (Vsport2)

17.00: Tennis, ATP-turneringen Millennium Estoril Pen, finale. (Eurosport N)

17.05: Fotball, fransk Ligue 1 menn (35. runde): Montpellier – Saint-Étienne. (Vsport+)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (34. runde): Manchester United – Liverpool fra Old Trafford. Etter at Chelsea vant i går har Liverpool sju poeng opp til den viktige 4. plassen. United svever høyt etter den sterke innsatsen i Europaligaen torsdag. Og uavhengig av alt dette er dette oppgjøret spekket med prestisje. (TV2 Sport Premium2)

18.00: Håndball, EM-kvalifisering menn, gruppe 6 (6. og siste runde): Norge – Italia, spilles i Valmiera, Latvia. Etter to seire over Latvia, den siste med 19 mål, er Norge allerede klare for neste års EM-sluttspill. Men hvis Norge blir puljevinner kan det ha betydning for seedingen foran mesterskapet. Og landslagstrener Christian Berge har benyttet de siste dagene til forberedelsene til OL-sluttspillet i Tokyo. (TV2)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn (34. runde): Udinese – Juventus. (Strive TV)

19.30: Golf, PGA-turnering menn (6,9 mill. dollar) i Palm Harbor, Florida. Viktor Hovland haddde en god lørdag og avanserte på listene. Han ligger på delt 12. plass foran siste dag. (Eurosport N)

20.15: Fotball, engelsk Premier League menn (34. runde): Tottenham – Sheffield United fra Tottenham Hotspur Stadium.

(TV2 Sport Premium)

20.30: Motorsport, Nascar Cup Series, Race 400 fra Kansas Speedway i Kansas City. (Vsport3)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn (35. runde): Monaco – Lyon. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (34. runde): Valencia – Barcelona. (TV2 Zebra, Strive TV)

23.00: Motorsport, Indycar Expel 375 fra Texas Motor Speedway. (Vsport+)

