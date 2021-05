Ny seier for reservepreget City – blir ligamester søndag med Liverpool-hjelp

Med seieren økte City forspranget til tabelltoer og byrival Manchester United til 13 poeng. Lagene i toppen har henholdsvis fire og fem kamper igjen å spille.

United møter Liverpool søndag. Går Ole Gunnar Solskjærs mannskap poengløse av banen der, kan tittelfeiringen starte hos byrivalen. City kan i så fall ikke innhentes.

Mannskapet til Pep Guardiola har allerede vunnet ligacupen denne sesongen. Nå er et nytt trofé rett rundt hjørnet.

Vel vitende om at den viktige returkampen i mesterligaens semifinale mot Paris Saint-Germain venter onsdag, sendte Guardiola et reservepreget mannskap på banen i London lørdag. Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan og forsvarssjefen Ruben Dias var alle henvist til benken.

Det ble produserte målsjanser begge veier allerede før pause, men først etter et snaut kvarter i annen omgang smalt det for alvor. 57 minutter var spilt da Sergio Agüero sendte gjestene i ledelsen etter forarbeid av Benjamin Mendy.

Argentineren fikk en sjelden sjanse fra start i det som er hans siste sesong i den lyseblå City-drakten.

To minutter etter ledermålet doblet Ferrán Torres til 2-0 for bortelaget. Agüero og Sterling sto for regien ved den anledningen.

Flere mål ble det ikke tross at nevnte Sterling skjøt i stolpen like etterpå.

Crystal Palace ligger trygt plassert på 13.-plass på tabellen.

