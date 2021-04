Travtips V75 Bergen lørdag

Viking med «ni liv»

Flere topphester er på plass lørdag, ikke minst Viking Va Bene (V75-6) som er tilbake for fullt i eliten etter alvorlige skader og mange avbrekk. Hingsten leder rimelig sikkert fra start til mål, og er omgangens store holdepunkt. Vi har også sans for Uberg Lisa (V75-1), ei lita kjekk kaldblodshoppe som vant sist og som hadde krefter spart i mål. Hun formelig bobler av form, det er viktig å være klar over. Dette betyr igjen at kusk Eirik Høitomt blir den store tobeinte profilen? Han kusker begge våre forslag til bankerspill.





V75-1. Kaldblodshopper, 1600 meter voltestart

Tips: Uberg Lisa (10) – Smedtulla (9) – Valle Tiril (14).

Outs: Himalaya (4).

Rangering: A: 10 B: 9-14-4-3-1-8-11-12-13-5-7-6-2.

UBERG LISA (10): Hoppa trenes av Kjell Løvdal, en rutinert hestekar som har stor erfaring med spesielt kaldblodstravere. Undertegnede kjenner Løvdal fra tiden som sportssjef på Sørlandets Travpark og er blitt imponert ved flere tilfeller. – Uberg Lisa har vi endret litt på utstyret for. Hun ble testet med tunge sko i ett løp, men det gikk ikke som forventet. Deretter lettet jeg på balansen hennes og da ble det seier, fortalte Kjell forleden. Gjentar vår favoritt den prestasjonen blir det ny seier nå.





V75-2. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Hubert B.G. (2) – Gentletron (6) – Youandi Salt (5).

Outs: M.S. Star Trotter (3). Rangering: A: 2 B: 6-5-3-4-9-11 C: 1-8-10-7.

HUBERT B.G. (2): – Et bein har voldt litt bry, men det finnes kapasitet hos hesten, sa trener og kusk Rolf Tvedt for litt tid siden. Og at mannen fra Bergen har helt rett skal man ikke betvile. Hubert B.G. er ikke bare i besittelse av mye krefter, han har også en fart i kroppen som skal duge meget langt. At det ble en kort galopp sist gang setter vi på kontoen for uflaks, intet annet.





V75-3. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Grude Elling (8) – Smedheim Staut (10) – Balder Odin (12).

Outs: Komnes Troll (2). Rangering: A: 8 B: 10-12-2-3-1 C: 5-4-7-11-6-9.

GRUDE ELLING (8): En tøffing som kommer fra en sterk prestasjon på Sørlandets Travpark forrige helg. I nevnte løp var farten svak lenge, men det gikk meget radig mot slutten. Noe Grude Elling viste at han mestret. På lørdag blir det vanskelig fra spor åtte, altså ytterst bak bilvingen. Eller er det slik at Grude Elling stuper ut og tar føringen tidlig? Det kan være at den siste varianten er mest sannsynlig.





V75-4. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Lady Ann (10) – Delight Classic (9) – Double Trouble E.P. (2).

Outs: Handsome Hank (4). Rangering: A: 10 B: 9-2-4-1-3-7-6 C: 8-5.

LADY ANN (10): – Hun kommer seg, men er fortsatt noe grønn. Jeg var særdeles godt fornøyd med Lady Anns prestasjon nå sist. Med noe mer klaff kunne det blitt seier, påpekte kusk og trener Erlend Rennesvik overfor oss under et stevne i Årjäng forrige søndag. Vi ettersjekket hans påstand, og den stemte. Om hesten foran hadde bydd mer på seg selv rundt siste sving ville seieren vært i havn. For de aller frekkeste; prøv et bankerspill!





V75-5. Varmblodshopper, 2100 meter voltestart

Tips: Prodigious Tile (4) – Quintana O. (3) – Look de Diamond (10).

Outs: Esperanza Trunoise (15).

Rangering: A: ingen B: 4-3-10-15-7-5-12-14-8-9-1-2-6-11-13.

PRODIGIOUS TILE (4): Kvaliteten på løpet er langt under pari, vi har derfor valgt å markere for alle sammen på de to største forslagene. Når det gjelder valg av favoritt: Frode Hamre stiller med Prodigious Tile og den er grei å trekke fram. Hesten er bedre enn det resultatene tilsier, men er ikke av de tøffeste og trenger hjelp på veien mot mål. Blir det fullklaff er de nok feltets beste.





V75-6. Varmblodseliten, 2100 meter bilstart

Tips: Viking Va Bene (3) – Red Bar (9) – Always On Time (4).

Outs: Gigant Invalley (5). Rangering: A: 3 B: 9-4-5-2 C: 6-7-1-10-8.

VIKING VA BENE (3): Han er som en flymaskin i starten og bærer i tillegg en form som er ekstremt bra. Viking Va Bene kan omtales som hesten med «ni liv», han har reist seg gang på gang etter å ha vært rammet av alvorlige skader. Derfor har vi vært litt forsiktige med å heise ham fram for mye – i frykt for nye avbrekk. Nå virker ting på stell, formen til Viking Va Bene er sterk, derfor tippes hingsten som rundens store holdepunkt.





V75-7. Kaldblodshester, 2100 meter voltestart

Tips: Brenne Banker (6) – Ulsrud Tea (10) – Sylv Odin (3).

Outs: Kringeland Enok (1). Rangering: A: 6 B: 10-3-1-8-11 C: 9-7-2-4-5.

BRENNE BANKER (6): Ulsrud Tea jakter fra 40 meter tillegg, men Brenne Banker står 20 meter foran og kan holde unna til seier. Slik oppsummeres dette løpet kjapt. La oss poengtere ytterligere: Vår favoritt er under enorm utvikling, og den går ned en divisjon under lørdagens stevne på Bergen Travpark. Det gjør definitivt Ulsrud Tea også, men superhoppa gnistret ikke nå sist – hun orket ikke å holde farten oppe til mål var nådd. Nei, det kan gå veien for Brenne Banker her.





Liten V75

1. avd: UBERG LISA (10).

2. avd: 2-3-4-5-6.

3. avd: 8-10-2.

4. avd: LADY ANN (10).

5. avd: 3-4-10-15.

6. avd: VIKING VA BENE (3).

7. avd: 6-10.

120 rekker à 50 øre, pris 60 kroner.





Mellomstor V75

1. avd: UBERG LISA (10).

2. avd: 2-3-4-5-6.

3. avd: 8-10-2.

4. avd: LADY ANN (10).

5. avd: Alle 15 hestene.

6. avd: VIKING VA BENE (3).

7. avd: 6-10.

450 rekker à 50 øre, pris 225 kroner.





Stor V75

1. avd: UBERG LISA (10).

2. avd: 2-3-4-5-6.

3. avd: 8-10-2.

4. avd: 2-4-9-0.

5. avd: Alle 15 hestene.

6. avd: VIKING VA BENE (3).

7. avd: 6-10.

1.800 rekker à 50 øre, pris 900 kroner.





Tips for V5, V4 og DD Bergen

Topphest fra Wassberg

Travtrener og kusk Ove Wassberg (73) er verd mye skryt. Hans engasjement rundt hestesporten i Bergen er unik, og veteranen har dessuten evnen til å finne nye eiere. Derfor har Wassberg med sin store dyrebil kjørt rundt om i Europa, plukket opp hester og fått dem klare til løpene her hjemme. Fantastisk! Nå har han også fått til en flott kaldblodstraver i Ros Faksen (V5-1), en fireåring som vinner stort sett hele tiden. Ekvipasjen blir vårt V5-holdepunkt på Wassbergs hjemmebane lørdag ettermiddag. I V4 og Dagens Dobbel setter vi vår lit til den gamle elitetraveren Viking Va Bene (V4-3/DD-1) som har tjent over seks millioner kroner, men som har fått ødelagt karrieren av skader. Nå er han tilbake for fullt. Etter halvannet år borte fra løpene gjorde han comeback på Biri 20. mars og holdt lekestue med den norske eliten.





V5 BERGEN (innleveringsfrist kl. 14.10)

1. avd: ROS FAKSEN (8). Reserve: Korrappen (6).

2. avd: GIANLUCA B.R. (10) – HAPPY DRAGON (11) – BELLATRIX (9) – LA.’s Magic Moment (8) – Uni Lest (2).

3. avd: UBERG LISA (10) – Smedtulla (9).

4. avd: HUBERT B.G. (2) – GENTLETRON (6) – YOUANDI SALT (5) – M.S. STAR TROTTER (3) – MUSCLE DREAM (4).

5. avd: GRUDE ELLING (8) – SMEDHEIM STAUT (10) – BALDER ODIN (12) – Komnes Troll (2).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 45 kroner.

Stort V5-forslag: 200 kroner.





V4 BERGEN (innleveringsfrist kl. 16.06)

1. avd: LADY ANN (10) – Delight Classic (9) – Double Trouble E.P. (2) – Handsome Hank (4).

2. avd: Alle 15 hestene.

Rangering: PRODIGIOUS TILE (4) – QUINTANA O. (3) – LOOK DE DIAMOND (10) – ESPERANZA TRUNOISE (15).

3. avd: VIKING VA BENE (3). Reserve: Red Bar (9).

4. avd: BRENNE BANKER (6) – ULSRUD TEA (10).

Lite V4-forslag (store bokstaver): 16 kroner.

Stort V4-forslag: 240 kroner.





Dagens Dobbel – BERGEN

(innleveringsfrist kl. 16.50)

En sikker vinner er på plass? Alt tyder på at Viking Va Bene leder til mål i lørdagens DD-1.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Viking Va Bene (3).

DD-2: Brenne Banker (6) – Ulsrud Tea (10).

(to kombinasjoner a 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes