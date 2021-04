Travtips V65 Jarlsberg fredag

Kjempetalent til topps?

Til tross for galopp og betydelig terrengtap viste treårige Tangen Minto (V65-4) enorm kapasitet hjemme på Sørlandets Travpark 17. april. Farten var så stor at hingsten reparerte til tredjeplass og en tid på 1.27-tallet. Mange med oss var mektig imponert etterpå. I kveld dukker kjempetalentet opp på banen i Tønsberg og vinner? Tøffingen beseirer konkurrentene med 100 meter om kusken vil?





V65 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: AMON WISE AS (5). Reserve: Thai Paradise (6).

2. avd: N.Y. DOBRO DOSLI (3) – FANTASIO DE CUY (5) – JAIPUR B.R. (7) – CASARTELLI (9) – Snappy Lizzy (10) – Best of Brands (4).

3. avd: REIN FLAX (9) – DIANA G.L. (2) – DIREKTØR RIBE (1) – ASKE EIRA (11).

4. avd: TANGEN MINTO (2). Reserve: Johnsrud Vesla (10).

5. avd: TAKO Ø.K. (8) – SOTEN (9) – RIVE RUSKA (12).

6. avd: FROM ZERO TO HERO (9) – Djarpur Dry (10) – Thai Swagger (5).

STRØKET i V65-6 (V5-3/DD-2): Dani’s Princess (7), Restless By The Sea (8).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V65-forslag: 216 kroner.





Dagens Dobbel – JARLSBERG

(innleveringsfrist 20.25)

Han er blitt bedre og bedre, og er enda mer på tå i dag? Varmblodshesten From Zero to Hero (DD-2) fortjener oppmerksomhet blant spillerne, for måten han kjempet på fra en tung posisjon i siste start inngir tillit. Vi prøver med «helten» som banker. Legg merke til at spor og distanse er fine greier.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Tako Ø.K. (8) – Soten (9) – Rive Ruska (12).

DD-2: From Zero To Hero (9).

(tre kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes