Travtips V65 Klosterskogen torsdag

Fra suksess til ny suksess?

Han var først over mål i V75 for en måned siden – Ness Tjo Odin (V65-1) har i det hele tatt resultater som imponerer. Men prestasjonen sist var så sterk, så lekker at det bør bli mer gull på Klosterskogen i kveld. Det til tross for startsporet ytterst og bak på sprintdistanse. Samtidig er det bra at hesten får ta det litt rolig til å begynne med. Han kommer nok til å sveipe rundt konkurrentene med litt klaff – en bra banker dette?





V65 KLOSTERSKOGEN (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: NESS TJO ODIN (12). Reserve: Lesja Tara (10).

2. avd: BØGDIS O.S. (4) – LOOKSLIKEABANK (3) – Willywerth (6) – Electrique A. (2).

3. avd: LUDVIK (5) – SPANG EMBLAN (10) – MC VILJA (1).

STRØKET i V65-3: Spang Express (6).

4. avd: JARREAU B.R. (1) – Force de Flandre (2).

5. avd: ASK MAJOR (5) – KOLBU KÆSJ (1) – BATTIMO (6) – KAPTEIN KULING (4) – VALLE HUGO (11).

6. avd: MYAMAZINGDREAM (5) – Ajax Miguan (4) – Moen Thor (3).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 30 kroner.

Stort V65-forslag: 360 kroner.





Dagens Dobbel – KLOSTERSKOGEN (innleveringsfrist kl. 20.25)

Er formen tilbake? Vår DD-banker i kveld har evner i rikt monn, men nå har ikke Myamazingdream (DD-2) startet på fem måneder. Eier og trener Ernst Karlsen pleier imidlertid å ha ting på stell når alvoret melder seg. Vi leverer et lite spill med hesten hans som banker.

Systemforslag 100 kroner:

DD-1: Kolbu Kæsj (1) – Ask Major (5).

DD-2: Myamazingdream (5).

(to kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes