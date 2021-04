Torsdagens TV-sport, time for time

13.45: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, England: Første semifinale starter. Det spilles best av 33 partier. Den tredobbelte engelske verdensmesteren Mark Selby var den første som gikk til semifinale da han slo Mark Williams fra Wales hele 13–3 i går ettermiddag. Han møter sin landsmann Stuart Bingham i dag. (Eurosport 1)

15.00: Golf, Tenerife Open (1,5 mill. euro), på Europatouren for menn. Første spilledag fra Costa Adeje. Ingen norske deltakere. (Vsport Golf)

15.00: Futsal, UEFAs mesterliga, kvartfinale: Inter FS – Ugra Jugorsk fra Kresimir Cosic Arena i Zadar, Kroatia. Madrid-klubben Inter har rekorden med fem seire i turneringen, men tapte faktisk 3–4 for Ugra i 2016-finalen, da det russiske laget vant sin hittil eneste tittel. (Vsport 2)

15.30: Sykling, etapperittet Tour de Romandie i Sveits, UCIs verdenstour menn, 2. etappe (165,7 km – kupert): La Neuveville – Saint-Imier. Seks kategoriserte stigninger skal forseres, de høyeste opp til vel 1.200 meter over havet. Peter Sagan spurtet til seier på gårsdagens etappe. Ingen norske ryttere deltar. (Eurosport N)

15.55: Sandvolleyball, verdensserien i Cancun, Mexico – tredje turnering. Gruppespill kvinner. (TV 2 Sport 1)

18.15: Håndball, EM-kvalifisering menn, gruppe 6: Norge – Latvia fra Valmiera. Bortekampen ble spilt i går kveld og Norge vant 28–23, men på grunn av koronarestriksjonene spiller Norge også sin hjemmekamp i Latvia. Der går dessuten Norges siste kamp i dette gruppespillet, mot Italia på søndag. Hviterussland er det fjerde laget i gruppa og de to beste går til EM-sluttspillet i Slovakia og Ungarn i januar 2021. Norge trenger bare ett poeng i kveld for å sikre billetten. (TV 2 Zebra)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, fra 30. runde: Hamburger SV – Karlsruher SC fra Volksparkstadion. HSV kjemper knallhardt for å slå seg tilbake i det gode selskap i den gjeveste Bundesligaen. Før dette oppgjøret holder de tredjeplassen som gir kvalifisering. (Vsport 1)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 33. runde: FC Barcelona – Granada CF fra Camp Nou. Da ligaleder Atlético sjokktapte i Bilbao søndag, benyttet Barcelona, Real og Sevilla sjansen til å kappe ned forspranget ytterligere. Tetkvartetten er allerede klare for mesterliga neste sesong, så nå er det gull som gjelder i den tetteste La Liga-innspurten på årevis. Det er så jevnt at dersom Lionel Messi og Barca vinner denne hengekampen så overtar de også tabelltoppen. (Strive TV, TV 2 Sport 1)

19.00: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour, femte delkonkurranse. Semifinaler 1. dag. Magnus Carlsen slo ut Teimur Radjabov i går kveld. Nå møter han Levon Aronian over to dager. (TV 2 Sport 2)

19.15: Baseball, USAs Major League: St. Louis Cardinals – Philadelphia Philles fra Busch Stadium. (Vsport +)

19.45: Snooker, VM fra Sheffield, England: Klart for den andre semifinalen mellom engelskmennene Kyren Wilson og Shaun Murphy. (Eurosport 1)

20.00: Golf, Valspar Championship (6,9 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Palm Harbor, Florida. Vår norske duo Viktor Hovland og Kristoffer Ventura hadde en god lagopplevelse under parturneringen i Louisiana i helgen. Det til tross for søndagens antiklimaks med seks bogeyer og fall til delt 25.-plass etter å ha ligget i ledelse de to første dagene. Nå er de to overlatt til seg selv igjen. Kris Ventura spiller i en trio med Sam Horsfield (England) og Brandon Hagy (USA) de to første dagene. De startet sin runde klokka 15.07 norsk tid i dag. Viktor Hovland får selskap av Max Homa (USA) og Sungjae Im (Sør-Korea) og slår ut klokka 19 norsk tid. (Eurosport N)

20.00: Futsal, UEFAs mesterliga, kvartfinale: Sporting CP Lisboa – KPFR fra Zadar, Kroatia. Sporting tok sin eneste tittel i 2019. Moskva-klubben KPRF vant bronsefinalen i fjor. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, semifinale 1. kamp: Villarreal – Arsenal fra Estadio de la Ceramica. De som måtte drømme om en helengelsk finale kan få det tøft allerede her. Martin Ødegaard er skadefri igjen, men laget hans har ikke imponert i det siste. Arsenals 0–1 for Everton sist var med største sannsynlighet farvel til Europa-spill neste sesong. Hvis de ikke vinner Europaligaen, da. Noen lyspunkter er det rett nok: Ikke bare Ødegaard, men også kapteinen Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Kieran Tierney og David Luiz er ute av skadelista og disponible for manager Mikel Arteta i kveld. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, semifinale 1. kamp: Manchester United – AS Roma fra Old Trafford. Det må være lov å si at Ole Gunnar Solskjær og United har hatt en grei reise i denne turneringen til nå – med unntak av to tøffe kamper mot AC Milan. Nå er AS Roma nest siste hinder før det uttalte målet om en tittel denne sesongen eventuelt kan realiseres. United spiller sin femte semifinale på 15 måneder, men har tapt de fire foregående. Solskjær venter altså fortsatt på sin første pokal som United-sjef. Den siste var det Jose Mourinho som skaffet klubben, da United vant nettopp Europaligaen i 2017. (TV 2)

22.55: Sandvolleyball, verdensserien i Cancun, Mexico – tredje turnering. Gruppespill menn. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Pittsburgh Penguins fra Capital One Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Etter sju strake seire gikk Wild på en smell med 3–4 hjemme mot St. Louis natt til torsdag. Mats Zuccarello og lagkompisene jakter revansje her. (Vsport 2)

03.30: Golf, Women’s World Championship (1,6 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Sentosa GC i Singapore. (Vsport Golf)