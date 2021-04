Arsenal og Ødegaard røk 1-2 borte mot effektive Villarreal

Det trenger ikke å bli enkelt for Arsenal foran returkampen i London om en uke.

Det startet på verste vis for gjestene. Det hadde bare gått fem minutter da Manu Trigueros fikk skyte fra inne i boksen til 1-0. To Arsenal-forsvarerne var litt for mye opptatt av pasningslegger Samuel Chikwueze slik at Trigueros fikk plassen han trengte.

Etter en snau halvtime økte Rául Albiol til 2-0. Han avsluttet et angrep etter en corner med å banke ballen opp i nettaket da han dukket opp på bakre stolpe. Det var ikke mange sjansene hjemmelaget hadde, men de klarte å score når sjansen bød seg.

De måtte spille med ti mot elleve mann etter at Dani Ceballos fikk sitt annet gule kort etter 57 minutter.

Nicolas Pépé reduserte til 1-2 på straffe etter at Bukayo Saka ble lagt i gresset av Trigueros.

Arsenal har fått tilbake kaptein Pierre-Emerick Abumeyang, men han startet på benken og kom inn til sluttspurten, men uten å komme til nettkjenning.

Martin Ødegaard gikk rett inn på laget igjen etter å ha kommet inn i Premier League-kampen mot Everton sist fredag. Han fikk en drøy time på banen før han ble byttet ut med Gabriel Martinelli.

Den norske landslagskapteinen klarte ikke å dominere for Arsenal i særlig grad.

Ti minutter før slutt ble Villarreal reduserte til ti mann da Etienne Capoue pådro seg sitt annet gule kort.

