Travtips svensk V86 onsdag

Goop ordner opp?

Kveldens runde byr på morsomme objekter i meget åpne løp. Man kan således påregne gode premieutbetalinger igjen. Om vårt hovedobjekt Borboletta (V86-2) er å si at hun rader opp triumfer i stor stil – nå har hun vunnet ni løp på 13 starter. Både styrken og farten er svært solid hos den italienskfødte hoppa. Dessuten kusker mesteren Björn Goop og sjansen for at duoen vinner er gedigen.





V86 ÅBY/SOLVALLA (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: MAESTRO CROWE (7). Reserve: Unit Brodde (14).

2. avd: BORBOLETTA (9). Reserve: Smaragd Norrgård (5).

3. avd: UNCLE TÖLL (6) – EASY CASH (1) – KICK THE DUST ÅS (4) – Pantani (3) – Global Agreement (7) – Astronascente Zac (8).

4. avd: CALL TO THE BAR (2) – BALLA YOU S.M. (5) – CUENCA (3).

STRØKET i V86-4: Civilion (12).

5. avd: BARBARO AS (1) – MASTER SEA (8) – FLOYDSIDE AM (13) – DRIP DROP (6) – IMOLA BOKO (14).

6. avd: AMORNERO ROC (4) – GOLDEN GUARD (6) – DANILO BRICK (1) – JARETH BOKO (7).

7. avd: RACING RIBB (5) – VÄSTERBO LEXINGTON (2).

8. avd: CASH MAKER (6) – Mellby Jinx (4) – Aquarius Face (1).

STRØKET i V86-8: Ciak Bi (8).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 90 kroner (rekkepris 25 øre).

Stort V86-forslag: 540 kroner.





Dagens Dobbel – ÅBY/SOLVALLA

(innleveringsfrist kl. 21.40)

Et stjernetalent får tilliten i kveldens DD-veddemål. Italienske Cash Maker (DD-2) har allerede bevist at han innehar noe ekstra, det lukter nærmest svidd av tøffingen som bør testes med noen kroner.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Västerbo Lexington (2) – Racing Ribb (5).

DD-2: Cash Maker (6).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes