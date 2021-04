Onsdagens TV-sport, time for time

11.03: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, England: De fire kvartfinalene fortsetter, det spilles best av 25 partier. På formiddagen kampen Mark Selby, England – Mark Williams, Wales, der Selby leder 6–2 etter gårsdagen. Dessuten spiller Neil Robertson, Australia mot Kyren Wilson, England. Der står det 8–8 etter tirsdagens 16 frames. (Eurosport 1)

15.00: Futsal, UEFAs mesterliga, kvartfinale: Kairat Almaty – Benfica fra Kresimir Cosic Arena i Zadar, Kroatia. Kairat har vunnet turneringen to ganger, Benfica én. (Vsport 2)

15.28: Snooker, VM fra Sheffield, tredje og fjerde kvartfinale: I ettermiddagsøkten møtes Anthony McGill, Skottland og Stuart Bingham, England. Skotten leder 9–7 etter partiene tirsdag. De to engelskmennene Judd Trump og Shaun Murphy fortsetter også sitt oppgjør. Ingen fikk overtaket i går, det står 4–4. (Eurosport 1)

15.30: Sykling, etapperittet Tour de Romandie i Sveits, UCIs verdenstour menn (17 av 33). 1. ordinære etappe (168,1 km – kupert): Aigle – Martigny. Rohan Dennis fra Australia kjører i ledertrøya etter å ha vunnet gårsdagens tempoprolog med ni sekunder. (Eurosport N)

17.00: Håndball, EM-kvalifisering menn, gruppe 8: Romania – Sverige. Svenskene leder gruppa med tre seire av tre mulige. (Vsport 1)

18.40: Håndball, EM-kvalifisering menn, gruppe 6: Latvia – Norge fra Valmiera. Den første av tre tette kamper som Norge må spille i Latvia på grunn av koronarestriksjoner; to mot hjemmelaget og dessuten Norges hjemmekamp mot Italia. Dette er de tre siste kampene for Norge i EM-kvalifiseringen. De første kvalik-kampene ble spilt under oppkjøringen til VM i Egypt i januar og landslagssjef Christian Berge valgte derfor å sende et «nødlandslag» til Hviterussland, der Norge tapte. Nå er A-laget med blant andre Torbjørn Bergerud, Sander Sagosen, Bjarte Myrhol, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Christian O’Sullivan tilbake og Norge er skyhøye favoritter i de tre gjenværende oppgjørene mot bunnlagene. De to beste i gruppa på fire nasjoner går videre til EM-sluttspillet i Ungarn neste år. (Viasat 4)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 33. runde: Athletic Bilbao – Real Valladolid fra Estadio San Mamés. (Strive TV)

19.00: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour, femte delkonkurranse. Andre dag med kvartfinaler. Magnus Carlsen fortsetter sitt oppgjør mot Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan. De fire hurtigsjakkpartiene i går endte alle med remis, så alt avgjøres i kveld. (TV 2 Sport 2)

19.40: Baseball, USAs Major League: Milwaukee Brewers – Miami Marlins fra American Family Field. (Vsport +)

19.48: Snooker, VM fra Sheffield: De to siste kvartfinalene skal avgjøres. Mark Selby mot Mark Williams og Judd Trump mot Shaun Murphy. (Eurosport 1)

20.00: Futsal, UEFAs mesterliga, kvartfinale: Barca – Dobovec fra Kresimir Cosic Arena i Zadar, Kroatia. Barca er regjerende mestere og har vunnet turneringen tre ganger. De er solide favoritter mot åttenderangerte Dobovec fra Slovenia. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, semifinale 1. kamp: Paris Saint-Germain – Manchester City fra Parc des Princes. Fjorårsfinalist PSG har yppet seg kraftig også nå og har eliminert FC Barcelona og mesterne Bayern München i cupspillet hittil. De er likevel ikke åpenbare favoritter mot Pep Guardiolas City – som har vunnet det meste, men aldri mesterligaen. Manchester City toger mot gull i Premier League og vant i helgen sin fjerde strake ligacupfinale i England, men de har ikke en gang spilt finale i Europas gjeveste klubbturnering. Det står mye på spill for kaptein Kevin De Bruyne og City i kveld. (Vsport 1)

23.30: Ishockey, NHL: Ottawa Senators – Vancouver Canucks fra Canadian Tire Centre. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Med sin sjuende strake seier i helgen er billetten til Stanley Cup-sluttspillet sikret for Wild og Mats Zuccarello. Nå venter seks kamper på hjemmeis, så det er ingen grunn til å bremse? (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs fra Bell Centre. (Vsport 2)

03.30: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche fra T-Mobile Arena. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Arizona Coyotes fra SAP Center. (Vsport 2)

04.30: Golf, Women’s World Championship (1,6 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første spilledag fra Sentosa GC i Singapore. Mesterskapet ble avlyst i 2020, men spillere fra Sør-Korea har tatt fire av de fem siste titlene. (Vsport Golf)