Travtips V75 Biri tirsdag

Vi går for to bankere

Et av våre holdepunkter i kveld blir Delicious Ice (V75-6), en fersk svenskeimport fra Høitomt-stallen som vant greit i norgesdebuten. Objekt nummer to heter Lille Helge (V75-5) – deleid av blant andre Kjetil Rekdal. Lille Helge er en flink kaldblodsvallak med to seire på årets fem første starter. Vi har stor tro på suksess igjen, da vi vurderer kvaliteten på konkurrentene som middels.





V75-1. Varmblodshester, 1609 meter bilstart

Tips: L.A.’s I Feel Good (1) – Bijou (5) – Ideal Yankee (7).

Outs: Gone With The Wine (4).

KOMMENTAR: V75-åpningen har en trio som skiller seg ut. Vi har omtrent like stor tro på alle tre. L.A.’s I Feel Good får rollen som favoritt, han er kvikk og kan skaffe seg en fordel ved å erobre føringen. Bijou (5) og Ideal Yankee (7) må imidlertid sees på med reale muligheter. De stråler av form for tiden.

Rangering: A: 1 B: 5-7-4-2 C: 8-6-3-10-9.

STRØKET i V75-1: Elitloppa (8).





V75-2. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Lustra Odin (3) – Finnskog H.B. (10) – Ulvenelden (8).

Outs: Galant (4).

KOMMENTAR: Holder Lustra Odin (3) seg til trav er han feltets absolutt beste. Men stabiliteten har vært mangelvare, man kan ikke stole for mye på ham. Finnskog H.B. (10) er som type helt lik, farten er enorm, styrken også. Derimot kan det gå over styr med galopp som resultat. Vi legger til et par markeringer til for å være på den sikre siden og ber spillerne se opp for Galant (4) i ny regi. Han har mye godt i seg.

Rangering: A: 3 B: 10-8-4-6-7 C: 9-2-1-5.





V75-3. Varmblodshester, 2609 meter bilstart

Tips: Easy Winner (7) – Thai Knight (4) – Remana (5).

Outs: Hold Me Quick (6).

KOMMENTAR: Easy Winner (7) er sterk, en knapp favoritt. Thai Knight (4) er lik som type og i grei form. Ellers så vi en tydelig forbedret Remana (5) nå sist, hun kan stå for den store overraskelsen fra tet. Hold Me Quick (6) burde også fått plass på systemforslagene, men blir tatt imot av Remana og blir trøtt før mål?

Rangering: A: 7 B: 4-5-6-2-8- C: 3-1-9.





V75-4. Kaldblodshopper, 2100 meter voltestart

Tips: Cuba Vind Kula (10) – Lykke (9) – Bjørnemyr Klara (7).

Outs: Hongslo Viktoria (4).

KOMMENTAR: Flinke, formtoppede Cuba Vind Kula (10) er lett å like, hun avsluttet dessuten storveis nå sist og har en bra mulighet til å vinne. Lykke (8) er også aktuell, ei hoppe under utvikling som har noe uforløst ved seg. Man må også studere kvikke Bjørnemyr Klara (7) nøye. Farten hennes er gedigen, men i likhet med flere i feltet stokker beina seg gjerne en gang i blant underveis. Trøndergjesten Hongslo Viktoria (4) tas med på mistanke. Det er fart nok i henne.

Rangering: A: 10 B: 9-7-4-1-12-6-5-11-8-3-2.





V75-5. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Lille Helge (4) – Alonso Sol (1) – Lykkje Cornelius (6).

Outs: Thess Prinsessa (3).

KOMMENTAR: Kjetil Rekdal, mannen bak straffesparket under VM-kampen mot Brasil i 1998, er deleier i talentet Lille Helge (4). Selv sier Rekdal at han er svært engasjert rundt hesten, kanskje ikke så merkelig med tanke på at den har levert sju triumfer på 17 forsøk. I våre øyne skiller Lille Helge seg klart ut, han bør innfri som vårt forslag til bankerspill.

Rangering: A: 4 B: 1 C: 6-3-10-9-12-5-2-11-7.





V75-6. Varmblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Delicious Ice (7) – Thai Eros (6) – Global Undefeded (5).

Outs: Encore un Sisu (9).

KOMMENTAR: En ny banker her. Det innga nemlig stor tillit slik Delicious Ice (7) fungerte i norgesdebuten på Biri 1. april. Vi lot oss imponere av hestens store styrke, men også av den lekre framtoningen. Det bør bli en ny seier.

Rangering: A: 7 B: 6-5-9-3-8-11-1-2-4-10.





V75-7. Kaldblodshester, 2100 meter bilstart

Tips: Gomnes Faks (2) – Arkan (4) – Løv Teddy (8).

Outs: Lome Frikk (3).

KOMMENTAR: Vi har størst tro på seiersmaskinen Gomnes Faks (2) i V75-finalen. Han har alle muligheter. Samtidig kjenner vi til at Arkan (4) er kraftig på gang, en hardhaus som fort leverer en tid på 1.25-tallet, og som dessuten besitter mye krefter. Dermed anbefales det at spillerne bruker to markeringer på kupongen.

Rangering: A: 2 B: 4-8-3-10 C: 9-5-11-12-1-7-6.





V75 BIRI (innleveringsfrist kl. 19.00)

1. avd: L.A.’S I FEEL GOOD (1) – BIJOU (5) – IDEAL YANKEE (7) – Gone With The Wine (4) – Bolt Challenger (2).

STRØKET i V75-1: Elitloppa (8).

2. avd: LUSTRA ODIN (3) – FINNSKOG H.B. (10) – ULVENELDEN (8) – GALANT (4) – Spang Stilig (6) – Solør Jo (7).

3. avd: EASY WINNER (7) – THAI KNIGHT (4) – Remana (5).

4. avd: CUBA VIND KULA (10) – LYKKE (9) – BJØRNEMYR KLARA (7) – HONGSLO VIKTORIA (4).

5. avd: LILLE HELGE (4). Reserve: Alonso Sol (1).

6. avd: DELICIOUS ICE (7). Reserve: Thai Eros (6).

7. avd: GOMNES FAKS (2) – ARKAN (4).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 96 kroner.

Stort V75-forslag: 360 kroner.





V5 BIRI (innleveringsfrist kl. 20.05)

1. avd: CUBA VIND KULA (10) – LYKKE (9) – BJØRNEMYR KLARA (7) – HONGSLO VIKTORIA (4).

2. avd: LILLE HELGE (4) – Alonso Sol (1).

3. avd: DELICIOUS ICE (7) – Thai Eros (6).

4. avd: GOMNES FAKS (2) – ARKAN (4).

5. avd: Alle seks hestene.

Rangering: READYFORWINE (3) – N.Y. SATYAGRAHA (2) – THAI JERSEY (4) – THAI HARLEM (5).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 32 kroner.

Stort V5-forslag: 192 kroner.





Dagens Dobbel – BIRI (innleveringsfrist kl. 20.45)

Dagens forslag til bankerspill heter Delicious Ice (DD-1) og er et nytt bekjentskap her til lands. Debuten på norsk jord er allerede unnagjort, seieren satt som støpt og mange tittet misunnelig på far og sønn Eirik og Marius Høitomt, som har denne på stallen. Vi tror sterkt, for vi mener styrken til bankeren er uovertruffen i feltet.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Delicious Ice (7).

DD-2: Gomnes Faks (2) – Arkan (4).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes