Tirsdagens TV-sport, time for time

11.00: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, England: De to første kvartfinalene – Anthony McGill, Skottland mot Stuart Bingham, England og Neil Robertson, Australia mot Kyren Wilson, England – starter samtidig og spilles best av 25 partier eller «frames». (Eurosport 1)

15.30: Sykling, etapperittet Tour de Romandie i Sveits, verdenstouren menn (17 av 33). 1. etappe (4,05 km): Individuell tempo i Oron. Den 75. utgaven av et tradisjonsrikt etapperitt, som ikke ble avholdt i 2020. Sloveneren Primoz Roglic vant de to årene før det, men stiller ikke til start i år. Forgrunnsfigur kan da fort bli spurtkanonen Peter Sagan fra Slovakia. Ingen norske ryttere deltar. (Eurosport N)

15.30: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, England: Tredje og fjerde kvartfinale starter. Waliseren Mark Williams (46) spiller for sin fjerde VM-tittel. Hvis han lykkes blir han den eldste verdensmester noensinne. Men han møter tøff motstand: Engelske Mark Selby er selv trippel verdensmester og herjet med norske Kurt Maflin i første runde. I den fjerde kvartfinalen møtes engelskmennene Shaun Murphy og Judd Trump. (Eurosport 1)

19.00: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour, femte delkonkurranse. Første dag med kvartfinaler. Magnus Carlsen er initiativtaker til turneringen. I går vant han gruppespillet for femte gang av fem mulige, men jakter fortsatt på sin første finaleseier. 30-åringen avsluttet med to seirer og tre remis i går kveld og møter Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan i dag. (TV 2 Sport 2)

19.45: Snooker, VM fra Sheffield, England: Kvartfinalene fortsetter. (Eurosport 1)

20.00: Fotball, engelsk Championship, utsatt fra 35. runde: Brentford – Rotherham United fra Brentford Community Stadium i London. Brentford – under ledelse av dansken Thomas Frank og med sju dansker i stallen – er allerede klare for kvalifisering til Premier League. Rotherham har mistet to kamper på grunn av været og to kamper grunnet korona, men selv de begynner å slippe opp for hengekamper nå. Dette er den nest siste de har til gode og med fire strake tap og fem poeng opp til Derby lukter det League One for klubben fra South Yorkshire. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, semifinale 1. kamp: Real Madrid – Chelsea fra Alfredo di Stéfano Stadion. Kommer Chelsea seg noenlunde helskinnet gjennom denne bataljen, snuser de på sin første finale siden de vant turneringen i 2012. Real på bortebane er noe av det tøffeste man kan stå opp mot på dette stadiet i mesterligaen, men det har ikke vært enkelt å slå Chelsea siden den tyske manageren Thomas Tuchel ankom Stamford Bridge i januar. Nå er de blå klare for FA-cupfinalen og har også fast grep om fjerdeplassen i Premier League etter 1–0 borte over West Ham i helgen. (TV 2, TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – New York Islanders fra Capital One Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning fra United Center. (Vsport 2)