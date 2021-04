Svært begrenset Oslo-gjenåpning for idretten – det meste utsettes og holdes stengt

Det er en økning fra 10 deltakere i dag. Det er eneste lemping på tiltakene for idretten i trinn 1 av gjenåpningsplanen byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la fram på en pressekonferanse, men det følger betydelig mer i neste trinn.

Johansen sa at man i slutten av neste uke vil vurdere når man kan gå til trinn 2, men at det vil avhenge av smittesituasjon, antall sykehusinnleggelser og vaksinetempo.

I trinn 2 varsles åpning av breddeidrett for voksne, åpning av idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, samt klarsignal for inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge i alder til og med videregående skole.

Da vil også treningssentre og svømmehaller kunne åpnes.

Det er fem trinn i gjenåpningsplanen Johansen skisserte på det han betegnet som en merkedag under pandemien. I trinn 3 kommer ytterligere økning av antall deltakere på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. I tillegg vil det bli åpning for arrangementer innendørs.

I trinn 4 følger lemping på antallsbegrensning for arrangementer innendørs og utendørs. Trinn 5 innebærer oppheving av lokale regler slik at det er de nasjonale reglene som gjelder.

