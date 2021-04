Tips for lunsjtrav Biri mandag

Liten kvikkas er best?

Pågangsmotet til lille, kvikke Drivbest (V5-4) er det ikke noe i veien med. Han vil, han yter opp mot det maksimale hele tiden. Innledningen av karrieren har også vært oppløftende, og under tidligstevnet på Biri i dag har hesten en spennende oppgave. Startsporet på tillegg gir anledning til å sikre en finfin posisjon, mest sannsynlig handler det om en mulig sikker vinner og banker.





V5 BIRI (lunsjtrav, innleveringsfrist kl. 11.35)

1. avd: SHOCKADELICA (4) – R.M.G. JOLENE (3) – MR. FAX (5) – FRANK THE TANK (6) – LEGEND ACT (7) – PASSION TILE (8).

STRØKET i V5-1: Golden Gift (10).

2. avd: ÅSAGUTEN (8) – Spønsk (4) – Tor (7).

3. avd: TOP OF THE HILL (11) – TIRIA JET (12) – Upstart at Home (3).

STRØKET i V5-3: Fidanza (6), Two To Tango (10).

4. avd: DRIVBEST (14). Reserve: Lyseng Jerv (12).

5. avd: H.G. ODNE (6) – TEM JAHN (1) – MONSTER MERETE (7).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 36 kroner.

Stort V5-forslag: 162 kroner.





V4 BIRI (lunsjtrav, innleveringsfrist kl. 13.05)

1. avd: DRIVBEST (14) – Lyseng Jerv (12).

2. avd: H.G. ODNE (6) – TEM JAHN (1) – MONSTER MERETE (7) – Langlands Balder (4) – Odin Ø.K. (3).

3. avd: BLACK CASH (6) – Drogba Division (5).

4. avd: HIGH INTO THE SKY (3) – MIRA PRAWO (4) – BROTHERS N.ARMS (5) – Aida Mae (7) – S.M.K Spirit (2).

Lite V4-forslag (store bokstaver): 18 kroner.

Stort V4-forslag: 200 kroner.





Dagens Dobbel – BIRI (innleveringsfrist 13.55)

Black Cash vant etter en tung reise sammen med sin nye trener Frode Hamre forleden, et bevis på styrke og evner. Hesten er utvilsomt det store objektet i dagens tidlige DD-veddemål. NB! Legg merke til at DD-løpene går som de to siste løpene i V4, etter at V5 er avviklet.

Systemforslag 150 kroner:

DD-1: Black Cash (6).

DD-2: High Into the Sky (3) – Mira Prawo (4) – Brothers N.Arms (5).

(tre kombinasjoner a 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes