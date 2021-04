Telegraph: Spotify-gründer får med seg Arsenal-legender i forsøk på å kjøpe klubben

Det har vært kaotisk rundt Arsenal og flere andre storklubber den siste uken som følge av det strandede prosjektet om en eksklusiv utbryterliga. Klubbeeier Stan Kroenke er særs upopulær hos fansen, og før helgen kunngjorde svenske Ek at han kan tenke seg å kjøpe klubben fra den amerikanske forretningsmannen.

The Telegraph hevder å vite at han har fått en høyt aktet tidligere Arsenal-trio med seg på laget. Henry, Bergkamp og Vieira var alle del av Arsenal-laget som gikk ubeseiret gjennom suksessesongen 2003/04.

I forrige uke markerte Henry sin motstand mot eierne etter at Arsenal forsøkte å danne en europeisk superliga sammen med elleve andre klubber.

– Klubben tilhører fansen. Jeg elsker klubben, og jeg vil støtte den til jeg dør. Men jeg anerkjenner ikke klubben og det som skjedde nå. De (eierne) har styrt klubben som et selskap, ikke som en fotballklubb, sa den franske spisslegenden.

Ek er ifølge finansmagasinet Forbes god for nær 40 milliarder kroner, og Arsenals verdi er beregnet til noe over 30 milliarder. Men Kroenke-familien har ikke ytret noe ønske om å selge klubben.

– Når vi skal selge? Det er jeg ikke villig til å svare på, for vi har ikke noen intensjon om å selge, sa Kroenkes sønn Josh torsdag på et arrangement der han svarte på spørsmål fra fansen.

At Henry, Bergkamp og Vieira tilsynelatende er innblandet i prosessen, vil legge ytterligere press på eierfamilien.

Henry og Shearer i Hall of fame

Spissikonene Alan Shearer og Thierry Henry ble tidligere mandag de første spillerne som er valgt inn i Premier League-fotballens nye Hall of Fame.

Engelskmannen Alan Shearer slo igjennom i Blackburn, der han sammen med Henning Berg var med på å vinne serien i 1994-95. Han scoret 260 mål i sine 14 år i Premier League, hvor han også spilte for Newcastle.

Shearer er den eneste spilleren med over 100 mål i to forskjellige PL-klubber. Han fikk Gullballen som Europas fremste målgjører hele tre ganger.

Franske Thierry Henry fikk den samme prisen fire ganger. Henry gjorde 175 mål på 258 kamper for Arsenal. Han scoret også minst 20 mål i fem sesonger på rad i «The Gunners’» siste storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet.

På sine åtte år i Arsenal var han med på å vinne serien to ganger, og i 2003-04 sesongen gikk laget gjennom serien uten et eneste tap.

– At jeg sammen med Alan Shearer er valgt inn som de to første i Premier Leagues Hall of Fame er mer enn spesielt. Da jeg var liten handlet det meste om hvordan jeg kunne få tak i et par fotballsko, og nå snakker vi om Hall of Fame, sier Henry til Premier Leagues nettsted.

