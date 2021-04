Rekordgave til Olympiatoppen: 100 millioner kroner til nytt toppidrettssenter

– Dette betyr enormt. Det viser at en så viktig samfunnsaktør som Sparebankstiftelsen DNB har utviklet seg til å bli på det frivillige området, virkelig har tro på den verdibaserte toppidretten og utviklingen rundt det. Og at de har tro på at det kan la seg gjøre at vi kan realisere prosjektet som har vært så etterlengtet for norsk toppidrett så lenge, sier Øvrebø til NTB.

NTB møter toppidrettssjefen og administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB utenfor Olympiatoppens lokaler på Sognsvann i Oslo. Der har Støylen, sammen med gavesjef Sissel Karlsen, delt ut 100 millioner kroner til toppidrettssenter-prosjektet og 17 millioner kroner til utviklingsprogrammet kalt trenerløftet.

– Det er veldig hyggelig. Det er å dele ut midler vi driver med, men dette er den klart største tildelingen vi har gjort i Sparebankstiftelsen DNB gjennom vår historie, så det er en spesiell dag også for oss, sier Støylen til NTB.

Pengene er over en niendedel av det stiftelsen har budsjettert med å dele ut i 2021.

– En gledens dag

Også idrettspresident Berit Kjøll jubler for den rause gaven. – Dette er en gledens dag for norsk idrett. Realiseringen av nytt toppidrettssenter i Norge er et av våre viktigste og prioriterte prosjekter for å opprettholde konkurransekraft og befeste vår posisjon som en av verdens beste toppidrettsnasjoner. Dette fantastiske bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB skaper et nytt momentum for realiseringen av et nytt toppidrettssenter i Norge, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

De 100 millionene er dedikert til alt som skal foregå i huset når det er ferdig, ikke selve byggingen. Det dreier seg om utstyr, teknologi, aktivitet og møblement, opplyser Øvrebø.

Han håper på et nytt løft for prosjektet.

– Vi håper at pengene kan føre til at andre aktører som vi også er avhengige av å samarbeide med for å realisere bygget, ser at andre har tro på dette, og at denne gaven er en utløsende faktor for offentlige bevilgninger som er nødvendig for å realisere dette, sier han.

– Nå vil vi gå i dialog og invitere både myndighetene og næringslivet til å ta del i et helhetlig spleiselag for å fullfinansiere prosjektet slik at vi kan starte byggingen av et toppmoderne toppidrettssenter så raskt som mulig, sier idrettspresident Kjøll.

Planene utsatt

Det nye senteret vil være på omkring 11.600 kvadratmeter og omfatte nye utendørsanlegg også for tomteeier Norges idrettshøgskole (NIH). I tillegg ønskes det et nytt hotell.

Øvrebø estimerer at totalkostnaden vil være opp mot 800 millioner kroner, men at dette ennå ikke er klart.

I fjor håpet Øvrebø at om finansieringen kom på plass, kunne bygget stå ferdig i 2023. Den drømmen er borte nå.

– Vi fikk en smell på grunn av koronaen, og helt andre problemstillinger ble mest sentrale for våre tillitsvalgte og myndighetene. Men vi har en god følelse at utover sommeren vil det bli bevegelse i saken. Vi har fortsatt håp om at vi kan begynne å bygge i midten av 2022. Men da må dette startskuddet føre til at også andre melder seg på, sier Øvrebø.

Støylen opplyser at dialogen med Olympiatoppen om en tildeling har pågått i to-tre år. Pause i utbyttet fra banken i fjor på grunn av koronapandemien, gjorde at den ble utsatt til i år.













(©NTB)