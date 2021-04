OL-planen klar for Hergeirsson: 18 håndballspillere reiser til Tokyo

Sammen med sandvolleyparet Anders Mol og Christian Sørum er håndballjentene Norges største gullhåp i OL etter seier i EM i desember.

Hergeirsson tar med seg 18 spillere til OL. Tre av disse blir reserver som ikke får bo i OL-landsbyen. Det er mulig å gjøre et fåtall bytter i troppen underveis i turneringen. Kamptroppen er på 14 spillere.

– 22 eller kanskje 24 spillere, svarer Hergeirsson på spørsmål fra NTB om hvor mange som er aktuelle for en OL-tur.

Norge lader opp med en vel to uker lang treningsleir i Capbreton, Frankrike 22. juni-7. juli. Avreisen til precamp i Fukuoka (sørvest i Japan) skjer 12. juli.

– Siste frist for innmelding av spillere til OL er 5. juli, sier Hergeirsson.

Det er ikke avklart når de norske spillerne får beskjed om hvem som får OL-tur.

Norge har to OL-gull (2008 og 2012), to sølv (1988 og 1992) og to bronse (2000 og 2016) i OL-håndballen for kvinner.