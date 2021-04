Mandagens TV-sport, time for time

18.30: Ishockey, KHL: CSKA Moskva - Avangard Omsk. (Vsport1)

18.30: Fotball, italiensk Serie A menn (33. runde): Torino – Napoli. Bortelaget har fortsatt heng på topp fire. (Strive TV)

19.00: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (5. runde): Mesterskapsgruppen: Nordsjælland – Midtjylland. Bortelaget durer mot seriegull etter at de slo FC København 4-1 torsdag. Nordsjælland ligger nest sist. (Vsport2)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn (33. runde): Lazio – AC Milan. Tøft kjør om topplassene bak suverene Inter. Milan holder andreplassen, men har to lag (Atalanta og Juventus) bare poenget bak. Lazio er åtte poeng bak Milan, men har en kamp til gode. Jens Petter Hauge er ut og inn av troppen. (TV2 Sport Premium2, Strive TV)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (33. runde): Leicester – Crystal Palace fra King Power stadium. Leicester er i ferd med å sikre mesterligaplassen etter en knallsterk vårsesong og med seier her trygger de tredjeplassen på tabellen. Crystal Palace har lite å spille for, men vil ha gjerne noen poeng til for å føle seg helt trygge. (TV2 Sport Premium)

00.30: Ishockey, NHL: Calgary Flames - Montreal Canadiens. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators - Florida Panthers. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings - Anaheim Ducks. (Vsport2)









Mellomtittel h3

brødtekst





---

Fakta h4 (trenger riktig kode)





---