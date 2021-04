Kristian Thorstvedt ble cupmester med Genk

Nordmannen spilte i sin vante sentrale midtbaneposisjon og var nær scoring allerede etter fire minutters spill da skuddet hans smalt i stolpen. Thorstvedt hadde også en god avslutningsmulighet med drøye ti minutter igjen å spille, men skuddet ble fint plukket ned av Standard Liege-keeper Arnaud Bodard.

Tre minutter før full tid ble han byttet ut med Mark McKenzie, men Genk holdt unna for å sikre cupgullet. Det betyr at Kristian Thorstvedt nå er regjerende cupmester både i Belgia, og i Norge, siden Viking fortsatt er den siste cupmesteren etter at pandemien gjorde at NM i Norge i fjor ble avlyst.

Japaneren Junya Ito laget det flotte 1-0-målet tre minutter inn i 2. omgang. Ito spiller på høyre flanke i Genk-laget, og han scoret etter godt forarbeid av Theo Bongonda.

Bongonda var mannen bak 2-0-scoringen i det 80. minutt. Han mottok en heading fra Paul Onuachu, og skuddet satt som det skulle innenfor stengene.

Fire minutter senere reduserte Standard Liege ved Jackson Muleka, men flere mål kom ikke.

Standard Liege fikk Moussa Sissako utvist etter en stygg takling på overtid.

