Søndagens TV-sport, time for time

08.30: Motorsport, Rally Kroatia (asfalt) i Zagreb, VM-runde 3 av 12: 3. og siste dag (fartsprøve 17–20) fra 07.20. Siste prøve 13.18. (Eurosport N)

09.00: Motorsport, formel-E fra Valencia, kvalifisering. (Eurosport 1)

11.00: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, mesterskapet fortsetter gjennom hele dagen. (Eurosport 1)

11.20: Sykling, Liège-Bastogne-Liège kvinner i Belgia, 141 km. (TV2 Sport2, Eurosport 1)

12.30: Fotball, italiensk Serie A, 33. runde: Benevento – Udinese. (Strive TV)

12.30: Fotball, italiensk cup kvinner, semifinale 2. kamp: Juventus – Roma. Her leder Roma 2–1 etter første kamp. (Vsport+)

13.00: Fotball, engelsk Premier League, 33. runde: Wolverhampton – Burnley fra Molineux Ground. Hjemmelaget er på sikker grunn, mens Burnley trenger noen få poeng til for å redde plassen. Brighton tapte for allerede nedrykksklare Sheffield United lørdag kvld, dermed kan Burnley også legge Brighton bak seg med seier her. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 34. runde: Nice – Montpellier. (Vsport1)

13.00: Motorsport, Rally Kroatia (asfalt) i Zagreb, VM-runde 3 av 12: Tredje og siste dag. Siste fartsprøve. (Eurosport N)

13.30: Fotball, engelsk Superliga kvinner, 20. runde: Manchester United – Tottenham. (Vsport3)

13.30: Motorsport, formel-E fra Valencia, andre løp. (Eurosport 1)

13.30: Sykling, Liège-Bastogne-Liège i Belgia, 259,1 km, verdenstouren menn (16 av 33) med norske utøvere i feltet. (TV2 Sport2, Eurosport 1)

14.00: Golf, Gran Canaria Open (1,5 mill. euro), europatour menn i Meloneras. Siste dag. (Viasat Golf)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn, 30. runde: Ajax – AZ Alkmaar fra Amsterdam Arena. (Vsport+)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, 33. runde: Leeds United – Manchester United fra Elland Road. Hjemmelaget har tre seire og en uavgjort på de fire siste og prøver å sikre en plass blant topp ti. Med poeng her går Leeds forbi Arsenal, mens United vil sikre 2. plassen de nå har med god margin. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 33. runde: Inter – Hellas Verona. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 31. runde: RB Leipzig – Stuttgart. Får vi se Aleksander Sørloth for hjemmelaget her? (Vsport1)

16.00: Tennis, ATP-turneringen Barcelona Open, finale. (Eurosport N)

17.05: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 34. runde: SCO Angers – AS Monaco. (Vsport2)

17.30: Fotball, engelsk ligacup menn, finale: Manchester City – Tottenham fra Wembley i London. Årets første tittel i England skal deles ut. Tar City sin fjerde strake? Eler skal Tottenhams vikar-manager Ryan Mason ta sin første tittel i sin andre kamp der han leder laget? (Viasat 4)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 33. runde: Cagliari – AS Roma. (Strive TV)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 31. runde: Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld. (Vsport1)

19.00: Motorsport, Indycar, Streets of St. Petersburg. (Vsport+)

19.00: Golf, New Orleans Classic (7,4 mill. dollar), PGA-turnering menn i Avondale, Louisiana, parturnering. Følg innspurten til Viktor Hovland og Kristoffer Ventura. De har variert stort gjennom helgen, men har imponert ved glimtvis toppspill. (Eurosport N)

19.30: Motorsport, Nascar Cup Series, Geico 500. (Vsport3)

20.00: Fotball, engelsk Premier League, 33. runde: Aston Villa – West Bromwich Albion fra Villa Park. Tradisjonelt hatoppgjør, ikke mange steinkast mellom disse klubbene. I hvert fall ikke hvis vi snakker om avstand. (TV2 Sport Premium)

21.00: Ishockey, NHL: Pittsburg Penguins – Boston Bruins. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 32. runde: Athletic Bilbao – Atlético Madrid. (Strive TV)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 34. runde: Lyon – Lille. (Vsport1)

00.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Buffalo Sabres. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets. (Vsport2)